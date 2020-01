La Ford Puma si presenta agli appassionati: auto esposta e stand con totem interattivo a Gualdo Tadino

Dotata di motore EcoBoost Hybrid, che garantisce una guida reattiva, basse emissioni e consumi ridotti, la nuova Ford Puma sta facendo il suo debutto a Gualdo Tadino. Grazie all’iniziativa della concessionaria Satiri Auto, il crossover della casa statunitense è in esposizione all’interno del centro commerciale Porta Nova e vi rimarrà per alcune settimane. Per fornire ai curiosi tutte le informazioni sull’auto e sul suo motore, è stato anche allestito uno stand Ford con totem interattivo su cui è possibile scoprire tutte le caratteristiche del veicolo, le sue possibili configurazioni e le prestazioni dell’innovativa gamma di motori a benzina EcoBoost ibridi. Veicolo di ultima generazione, nuova Ford Puma è dotata di una vasta serie di tecnologie per migliorare l’esperienza di guida e garantire la sicurezza.