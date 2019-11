Intramontabili station wagon: ecco le migliori sul mercato nel 2019

Il mercato automobilistico oggi offre tante soluzioni per chi desidera una vettura comoda e ampia, come ad esempio il settore dei SUV compatti.

Ma c’è una categoria di auto spaziose che non passa mai di moda, anzi, aggiunge nuove opportunità alla sua gamma: si tratta delle station wagon.

Sono auto comode per lunghi viaggi, comode per le famiglie con più figli,con un grande bagagliaio e anche dal costo contenuto.

Modelli dal look moderno e accattivante, dalle innovative soluzioni tecnologiche e con abitacoli ampi e confortevoli. Vediamo i migliori quattro sul mercato

Dacia Logan MCV

Iniziamo la nostra rassegna da una station wagon dal costo contenuto, la Dacia Logan MCV acquistabile a partire da 8.850 euro. Logan MCV propone motorizzazioni a benzina, diesel e GPL per soddisfare le esigenze di tutti i conducenti. Ricordiamo inoltre la versione Stepway (a 14.000 euro) che include navigatore, sensori di parcheggio, climatizzatore e cruise control. A Perugia la Dacia è visibile da Sunco Automotive, via Via Claudio Treves, 1, 06073 Corciano PG tel 075 697041

Fiat Tipo Station Wagon

Proseguiamo con la Fiat Tipo Station Wagon, un’auto familiare che si caratterizza per le dimensioni generose con ben 457 cm di lunghezza ed un ampio bagagliaio da 550 litri. Vettura acquistabile a partire da 17.300 euro, disponibile anche nell’allestimento Wagon Street con nuovi cerchi e particolari della carrozzeria di colore nero.

Ecco dove potete vedere la Tipo a Perugia:

MARCHI AUTO

Via Pietro Soriano, 3, 06132 Perugia PG tel 075 886 0691web: www.marchi-fcagroup.it/concessionario

Satiri Auto

Via C. Piccolpasso, 119, 06128 Perugia tel 075 914 1800 web: www.satiriauto.it/

SAFI SRL

Via Settevalli, 217, 06129 Perugia tel 075 506 7269 web: www.safi-srl.it/

Concessionaria De Poi

Via Antonio Gramsci, 162, 06073 Ellera Umbra, Corciano tel 075 517 8341 web:www.gruppodepoi.it/

Peugeot 508 SW

Se siete alla ricerca di una station wagon dal look elegante e sportivo, ecco la Peugeot 508 SW. Una station wagon con un ampio bagagliaio che può arrivare fino a 1780 litri. Tra le motorizzazioni spicca la variante ibrida plug-in con 40 km di autonomia in modalità elettrica. La Peugeot 508 SW è acquistabile a partire da 31.739 euro. Diponibile in città da Concessionaria Peugeot Ugolinelli, Via Settevalli, 241, 075 928 0888

Audi A4 Avant

Terminiamo la nostra rassegna con l’Audi A4 Avant, una station wagon dalle linee accattivanti e con a bordo una moderna piattaforma di infotainment. Il bagagliaio normalmente ospita fino a 495 litri ma, con gli schienali dei sedili posteriori inclinati, raggiunge fino a 1495 litri di capacità. Ricordiamo, inoltre, la versione quattro con trazione integrale e la variante sportiva S line edition. L’Audi A4 Avant è acquistabile a partire da 38.100 euro.

Audi a Perugia è da Audi Zentrum Perugia, Str. Pievaiola, 207 tel 075 528301