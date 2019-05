Corsi di guida moto: tante possibilità per tutte le esigenze e le tipologie di motociclisti

Se siete appassionati di moto ma non avete troppa dimestichezza con le due ruote, nessun problema. Oggi infatti esiste la possibilità di migliorare le proprie doti di destrezza in sella grazie all’offerta di vari corsi di guida in moto.

Innanzitutto, le classiche “guide” delle autoscuole specializzate anche in patente motociclistica vi permetteranno di conseguire una preparazione di base. A Perugia ve ne sono diverse che possono rispondere a questa esigenza:

Autoscuola Elce

Viale Orazio Antinori, 42, 06123 Perugia PG tel 393 330 8539 web: https://www.autoscuolaelce.com/

Autoscuola Sport

Corso Cavour, 101, 06121 Perugia PG tel 075 573 6067 web: https://www.autoscuolasportperugia.com/

Autoscuola Bellafante

Via Ruggero D'Andreotto, 5, 06124 Perugia PG tel 075 572 3619 web: https://www.autoscuolabellafante.it/

Autoscuola Sprint Snc

Via Annibale Vecchi, 92, 06123 Comune di Perugia PG tel 075 41616 web: https://www.autoscuolesprint.com/

Autoscuola Grifo

Via Martiri dei Lager, 13, 06128 Perugia PG tel 075 501 0390 web: https://www.autoscuolagrifo.net/

Autoscuola Nicolini

Via G. Galilei 23, (Zona Pallotta), Perugia tel 075 31939 web: http://www.autoscuolanicolini.it/

Corsi di guida sicura per migliorare il controllo

Per quanti già sono motociclisti ma desiderano diventare padroni della moto anche in situazioni di difficoltà, si apre il capitolo dei corsi di guida sicura. Si tratta di esperienze di guida che permettono di acquisire il controllo della propria moto su strada in tutte le condizioni di viabilità, anche nelle situazioni di emergenza (ad esempio con meteo avverso); un corso di questi vi permetterà di scoprire le tecniche di guida più corrette, la posizione in sella migliore per ogni situazione e a imparare come si affrontano correttamente le traiettorie per effettuare le curve in tutta sicurezza.

Non solo guida sicura

Il panorama dei corsi moto in realtà è estremamente variegato. Infatti le possibiltà non si limitano solo ai corsi cosiddetti “base” (quelli per affrontare su due ruote la strada di tutti i gironi): infatti esistono anche corsi di guida sportiva per quanti vogliano perfezionare le proprie permformace velocistiche divertendosi in pista. Spesso sono veri e propri campioni del motociclismo che tengono questo genere di sessioni di guida: si può partecipare con la propria moto, ma se non se ne possiede una idonea c’è anche la possibilità di effettuare il corso con una moto sportiva in dotazione alla “scuola”.

Nelle vicinanze di Perugia, presso l’Autodromo dell’Umbria in particolare, diverse scuole di guida moto sportiva e sicura effettuano periodicamente i propri corsi.

Eccone alcune:

hwww.racemode.it/ organizzato da Luca Scassa

Master Class Yamaha con Alessandro Celestini e Simone Corsi