Familiare ed economica, ecco le top station wagon low cost sul mercato

Continuiamo ad esplorare l’universo automobilistico e dopo aver visto le station wagon dalle prestazioni più sportive, vediamo oggi quali sono le migliori familiari economiche attualmente sul mercato.

Sono auto per tutte le tasche, che hanno come caratteristica principale un ampio vano bagagli e spazi adatti ad ospitare comodamente tutta la famiglia; sono ideali anche per lunghi viaggi.

Altra caratteristica delle vetture che vedremo tra poco è il costo contenuto: per questo non mancano comunque un design curato e raffinate soluzioni tecnologiche, con avanzati sistemi di infotainment.

Ecco allora le migliori station wagon low cost attualmente sul mercato.

Dacia Logan MCV

Iniziamo la nostra rassegna dalla Dacia Logan MCV acquistabile a partire da 9.100 euro. Station wagon disponibile con motorizzazioni a benzina, diesel e GPL per soddisfare le esigenze di tutti i conducenti. Ricordiamo, inoltre, la versione Techroad con linee accattivanti e moderne da SUV, numerose dotazioni, spazioso bagagliaio da 573 litri e divanetto abbattibile 1/3–2/3. A Perugia il concessionario ufficiale è Sunco Automotive SpA in via Claudio Treves, 1, Corciano (PG) tel 075 697041

Skoda Fabia Wagon

Occupiamoci ora della Skoda Fabia Wagon acquistabile a partire da 16.900 euro nella versione Design Edition, equipaggiata con un propulsore da un litro e con 95 cavalli di potenza. Di serie troviamo il cruise control, radio Dab, connettività Apple e Bluetooth. Per chi volesse provarla a Perugia ci si può recare da GREEN MOTORS SRL, ŠKODA e SEAT Via Pietro Soriano, 41 tel 075 500 1015 oppure da Skoda Autocentri Giustozzi, Via Settevalli, 241 tel 075 506 3207.

Fiat Tipo Station Wagon

Proseguiamo con la Fiat Tipo Station Wagon, un’auto familiare che si caratterizza per le dimensioni generose con ben 457 cm di lunghezza ed un ampio bagagliaio da 550 litri. Vettura acquistabile a partire da 18.800 euro nell’allestimento Street More che include cerchi in lega neri da 16’’, clima manuale e schermo touchscreen Uconnect da 5 pollici, con Radio dotata di Usb e Bluetooth. Ecco chi la vende a Perugia:

MARCHI AUTO

Via Pietro Soriano, 3, 06132 Perugia PG tel 075 886 0691web: www.marchi-fcagroup.it/concessionario

Satiri Auto

Via C. Piccolpasso, 119, 06128 Perugia tel 075 914 1800 web: www.satiriauto.it/

SAFI SRL

Via Settevalli, 217, 06129 Perugia tel 075 506 7269 web: www.safi-srl.it/

Concessionaria De Poi

Via Antonio Gramsci, 162, 06073 Ellera Umbra, Corciano tel 075 517 8341 web:www.gruppodepoi.it/

Hyundai i30 Wagon

Terminiamo la nostra rassegna dedicata alle migliori station wagon economiche con la Hyundai i30 Wagon, acquistabile a partire da 21.000 euro. Una vettura dalle linee moderne ed eleganti, dotata di un ampio vano di carico da 602 a 1650 litri. Ricordiamo, infine, le tre motorizzazioni disponibili, il 1.0 T-GDi Benzina da 120 CV, 1.4 MPi Benzina da 100 CV ed il 1.6 CRDi Diesel da 115 CV. A Perugia da Hyundai Toy Motor, Via Corcianese, 30 tel 075 527 0611.