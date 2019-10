Moto e scooter più venduti, ecco le tendenze del mercato italiano

Ecco che cosa ha registrato il mercato italiano delle due ruote nel mese di settembre, dove c’è stata una crescita del +3,5% rispetto allo stesso mese del 2018, con 18.155 veicoli venduti.

In particolare sono saliti i numeri delle vendite delle moto con un +8,3%, mentre gli scooter da 50 cc hanno registrato un +4,2% (dati ANCMA).

Tutto il 2019 è stato un anno positivo per il settore due ruote. Da gennaio a settembre 2019 in totale sono stati venduti 198.323 mezzi, con una crescita pari al 6,4% rispetto ai primi nove mesi del 2018. Le immatricolazioni di scooter arrivano a 112.112 veicoli (+4,8%), mentre quelle moto a 86.211 (+8,6%).

Per quanto riguarda, invece, i vari segmenti di mercato, spiccano in particolare le moto con cilindrata 300 - 600 cc con 15.306 immatricolazioni (+15,9%) da inizio anno. La tipologia di moto preferita in Italia è la naked ( 33.095 pezzi, +6,5%), seguita da vicino dalle enduro stradali con 30.738 pezzi (+17,3%). Dati negativi, invece, per moto custom e sportive (-9,3% e - 4,4%), mentre continua la crescita delle supermotard (+25,8%).

Non dimentichiamo gli scooter con i modelli 125 cc che risultano i più venduti (43.189 unità, +10%) seguiti dai mezzi 300-500 cc (41.470 unità, +8,8%).

Concludiamo con l’analisi dei singoli modelli. In testa alla classifica delle moto più vendute troviamo l’enduro BMW R 1250 GS con 3.657 unità acquistate da gennaio a settembre 2019. Seguono poi la Honda Africa Twin e la Benelli Trk 502.

Infine la classifica degli scooter dominata dal modello Honda SH che occupa le prime tre posizioni con le varianti 125 (8.459 unità vendute), 150 e 300 cc. Seguono poi il Piaggio Beverly 300 e il Piaggio Liberty 125.

Ecco chi vende moto a Perugia

Mancinelli Motors

Str. Fontana la Trinità, 06073 Olmo, Perugia tel 075 528 9987 web: www.mancinellimotors.it/

Severi Moto

Via Manzoni, 21c, 06135 Perugia tel 075 395746 web: www.severimoto.it/

Ciao Motori Srl Concessionario Piaggio & C. SPA

Via Aldo Manna, 30, 06132 Sant'Andrea delle Fratte tel 075 528 8241 web: www.ciaomotori.it/

Arcangeli Motors

Via Alberto Monni, 6, 06135 Perugia tel 075 691826 web: dealer.moto.it/arcangelimotors

PALOMBA & CO. SRL - Concessionaria Ufficiale BMW Motorrad

Via Cortonese, 67, 06127 Perugia tel 075 500 2819

Giamoto

Via Campo di Marte, 4, 06124 Perugia tel 075 505 6505

Andreani Motors

Via Michelangelo Lorio, 11, 06128 Perugia tel 075 505 1428

MDmoto

Via Salvador Allende, 1, 06073 Chiugiana tel 075 517 3004 web: www.mdmoto.it/

Ricci Moto

Via Giuseppe Sacconi, 1, 06132 Sant'Andrea delle Fratte PG tel 075 500 7491 web: www.riccimoto.com/

Motormania

Via Carucciola, 12, 06134 Perugia tel 075 691826 web: www.motormaniaquad.com/