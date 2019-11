Speciale Motori - Abbiamo provato su strada la nuova Opel Corsa: pregi, difetti, tecnologia e sicurezza (foto e video)

Il successo di un'auto si misura anche attraverso il tempo e Opel Corsa dopo 37 anni continua ad essere una delle compatte più riuscite del mercato. Passata attraverso cinque generazioni Opel Corsa ha saputo cambiare ed innovarsi, proponendo sempre stile e tecnologia al passo con i tempi. Oggi la sesta generazione si distingue innanzitutto uno stile moderno ed elegante con un design dinamico che ne esalta il carattere giovane e sportivo. Nuova Opel Corsa porta all'interno del segmento delle compatte tecnologie destinate fino a qualche tempo fa a vetture di classe più elevata innalzando così non solo la facilità e il piacere di guida ma anche la sicurezza.

Sicura e connessa

I numerosi sistemi di assistenza alla guida basati su telecamera e radar rendono la guida più sicura e rilassata. I sistemi di infotainment, tra cui spicca il Multimedia Navi Pro, sono disponibili con schermo touch a colori da 10 pollici, e sono compatibili con Android Auto e Apple CarPlay. Gli Interni sono curati ed eleganti, e riprendono lo stile delle nuove Opel, con un abitacolo comodo ed ergonomico con tutti i comandi a portata di mano e la novità del cruscotto digitale.

Alla guida è agile e scattante

Su strada la nuova Opel Corsa i guida con facilità. L'auto è molto ben equilibrata, con uno sterzo è preciso che si apprezza soprattutto sui percorsi misti dove emergono eccellenti doti di maneggevolezza che rendono la guida facile e sicura. La nuova Corsa porta in dote anche una serie di motorizzazioni tre cilindri benzina di ultima generazione con livelli di potenza di 75 100 e 130 cavalli mentre per il diesel c'è una sola unità da 100 CV particolarmente efficiente ed economica. Con le nuove motorizzazioni migliorano anche i consumi e le emissioni di Co2.

Tecnologie da segmento superiore

Tra le novità più interessanti invece troviamo i fari anteriori attivi IntelliLux LED® matrix che non abbagliano gli altri guidatori e che Opel porta per la prima volta nel segmento delle piccole. La vettura monta inoltre numerosi sistemi di assistenza alla guida all’avanguardia, come l’Allerta incidente con Frenata automatica di emergenza e Riconoscimento pedoni e il Cruise Control. Lunga 4,06 metri, Corsa ha cinque comodi posti e conserva una maneggevolezza esemplare, una chiara disposizione dei comandi e la massima praticità.

Stile moderno e sportivo

La linea del tetto ricorda quella di una coupé ed è più bassa di 48 millimetri rispetto alla versione precedente, senza alcuna riduzione dell’altezza interna. La posizione di seduta del guidatore è più bassa di 28 millimetri. L’abbassamento del baricentro favorisce maneggevolezza e prestazioni di guida. Nuova Opel Corsa è più diretta e dinamica e promette il massimo divertimento per chi è al volante.

Prezzi , allestimenti e soluzioni finanziarie

Tre gli allestimenti proposti: la Edition con un prezzo di partenza di 12.550 euro che non vorremmo chiamare Entry Level, perchè già ben equipaggiata, la Elegance a partire da 14.150 euro, e la Gs Line che parte da 15.150 euro. Interessante poi la proposta che riguarda allestimenti e motorizzazioni. Partendo dal prezzo di listino base ci vogliono 1000 euro in più se si sceglie un motore più potente, sia esso benzina che diesel, mentre per il cambio automatico ci vogliono 1600 euro in più. Per chi invece volesse optare per una formula finanziaria diversa c'è l'opzione "Scelta Opel" che prevede un impegno di tre anni con 15.000 Km l'anno che prevede un anticipo di 3500 euro (che può essere rappresentato anche da un usato dato in permuta) e rate mensili da 224 euro per la versione benzina da 100 Cv con cambio a sei rapporti, 212 Euro per la diesel 100 Cv e 198 Euro per la Corsa elettrica. Scelta Opel prevede la garanzia estesa, la manutenzione ordinaria, l'assicurazione furto-incendio e l'assistenza stradale.

