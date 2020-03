Interni auto sempre puliti e che durano più a lungo, ecco i migliori 4 aspriapolvere

Mantenere gli interni dell’auto sempre puliti significa allungare la vita di un’automobile, nonché godersela al meglio. E - sebbene temporaneamente siamo costretti a rimanere in casa per l’emergenza sanitaria da Coronavirus - torneremo a circolare con le nostre auto e non potremo dire di non aver avuto il tempo di curarle e fare pulizia o manutenzione.

Ecco allora una selezione di 4 aspirapolvere per auto, anche a batteria e con prezzi a partire da 35 euro.

Sono accessori anche dalle dimensioni contenute, dotati di un potente motore in grado di garantire un’ottima e rapida pulizia di tappeti, rivestimenti, cruscotto e sedili.

Aspirapolvere accompagnati, inoltre, da apposite spazzole e bocchette che permettono di inserirsi negli angoli più difficili da raggiungere, per garantire una pulizia più profonda di tutta la tua auto.

BLACK+DECKER ADV1200

Iniziamo la nostra rassegna dal BLACK+DECKER ADV1200-XJ, un aspirapolvere a 12V, dotato di cavo da 5 metri, collegabile alla presa accendisigari dell'auto. Un modello disponibile con diverse varianti di serbatoio fino a 610 ml, ad azione ciclonica e con doppio sistema di filtraggio. Aspirapolvere per auto accompagnato da un tubo flessibile, una bocchetta a lancia lunga e da una spazzolina per sedili.

Scopri di più su Amazon a 35 euro

BLACK+DECKER DVJ325

Sempre da BLACK+DECKER arriva il modello DVJ325, un versatile aspirapolvere alimentato da una batteria al litio da 2.5 Ah e con una potenza di 35 Air Watts. Ricordiamo anche la capacità del serbatoio di 610 ml, la spazzola per tappezzeria integrata e pieghevole e l'autonomia fino a 16 minuti.

Scopri di più su Amazon a 64 euro

Hikeren

Passiamo al modello di Hikeren, un aspirapolvere a 12V, dotato di cavo da 5m collegabile alla presa accendisigari dell'auto. Un prodotto dotato di filtro HEPA, potenza di 100 Watt e fornito con tre diversi accessori: spazzola, tubo flessibile e beccuccio lungo.

Scopri di più su Amazon a 28 euro

Lavorwash

Concludiamo la nostra rassegna con il Lavorwash, un versatile aspirapolvere con capacità di 20 litri e motore con una potenza massima di 1200 Watt. Un prodotto dotato anche di funzione soffiante, vani portaccessori, fusto in acciaio e fornito anche di spazzola per polvere e liquidi.

Scopri di più su Amazon a 49 euro

Quando sarà possibile tornare a fare acquisti nei negozi, potete trovare questi articoli a Perugia anche da:

MEGACOLOR

Via Penna Sandro, 60 - 0755287740

EMPORIO TORTOIOLI

Sede a Ellera (PG) tel. 075.5172159

BRICOCENTER

Via Francesco Francescaglia, 8, 06129 Perugia PG tel 075.5056745

GENIALE MEGACOLOR SRL

Via Pietro Soriano, 80, 06132 Perugia PG tel 075 528 0953

OBI CORCIANO

Via Aldo Capitini, 06132 Perugia PG tel 075 518 4000

SELF SRL

Via della Pallotta, 49, 06126 Perugia PG tel 075 32220