Bauletto posteriore per lo scooter, ecco i migliori sul mercato

Wow l’estate, sicuramente è la stagione più all’insegna della libertà di movimento. E qual’è il mezzo che meglio si adatta al movimento in libertà a Perugia, se non lo scooter?

Unico limite potrebbe essere quello di non avere spazio sufficiente per portarsi dietro borse e buste della spesa, ma si può rimediare con un comodissimo bauletto posteriore. Ce ne sono di vari tipi e costi, e noi abbiamo selezionato qui sotto modelli dall’elevata capacità, resistenti e facili da installare. Prodotti dalla buona costruzione e per tutte le tasche, dotati anche di poggiaschiena.

Scopriamo, quindi, quali sono i migliori bauletti per scooter attualmente sul mercato.

Tresko

Da Tresko arriva un bauletto con una capacità di 24 litri, in grado di trasportare fino a 5kg di carico. Un prodotto dotato di piastra di supporto universale che consente un montaggio veloce, adattandosi a qualunque portapacchi. Un bauletto realizzato in robusta plastica nera, dotato di maniglia e con dimensioni esterne di 37 x 28,5 x 33 cm.

Scopri di più su Amazon.it a 33 euro

Kappa

Proseguiamo la nostra rassegna con il bauletto di Kappa, modello K30N. Un accessorio dotato di una pratica maniglia, facile da montare e fornito con un sistema di sgancio rapido. Ricordiamo, inoltre, la capacità interna di 30 litri e fino a 3KG, con la possibilità di ospitare un casco integrale. Il K30 viene proposto con piastra + kit universale.

Scopri di più su Amazon.it 43 euro

XTRM

XTRM propone un bauletto in grado di ospitare due caschi integrali. Un accessorio che vanta una capacità di 43 litri, con finitura in argento e dotato di piastra di montaggio universale. Ricordiamo, infine, le dimensioni pari a 55 x 40 x 32 cm ed il sistema di sblocco rapido.

Scopri di più su Amazon.it a 51 euro

A-Pro

Da A-Pro arriva un bauletto disponibile nelle finiture nera o bianca, con dimensioni di 58x42x32 cm per una capacità di ben 48 litri. Un bauletto realizzato in plastica ad alta resistenza e fornito di piastra di montaggio universale. Ricordiamo, inoltre, la serratura di sicurezza con 2 chiavi fornite in dotazione insieme allo schienale in gomma.

Scopri di più su Amazon.it a 53 euro

Givi

Nella nostra rassegna troviamo anche un bauletto di Givi con dimensioni di 300 x 400 x 410 mm, un volume di 30 litri ed una capacità di carico che arriva a 5 chili. Un bauletto nero goffrato con catadiottri fumè, dotato di sistema di aggancio Monolock, fornito di piastra e kit universale con la possibilità di ospitare un casco integrale.

Scopri di più su Amazon.it a 49 euro

Se poi volete farvi un'idea dal vivo di questo tipo di accessorio per il vostro scooter, a Perugia potete dare un'occhiata da:

Ricci Moto

Via Giuseppe Sacconi, 1, 06132 Sant'Andrea delle Fratte PG tel 075 500 7491 web: www.riccimoto.com/

Mancinelli Motors

Str. Fontana la Trinità, 06073 Olmo, Perugia PG tel 075 528 9987 web: www.mancinellimotors.it/

Severi Moto

Via Manzoni, 21c/d, 06135 Perugia PG tel 075 395746 web: www.severimoto.it/

Spazio Moto

Via delle Querce, 06083 Bastia Umbra PG tel 075 800 0301 web: www.spaziomotopg.it/

Padovano Moto & Bike

Via Collelungo, 15, 06073 Taverne di Corciano PG tel 340 910 6798web: www.padovanomoto.com

Ciao Motori Srl Concessionario Piaggio & C. SPA

Via Aldo Manna, 30, 06132 Sant'Andrea delle Fratte PG tel 075 528 8241 web: www.ciaomotori.it/

Motormania

Via Carucciola, 12, 06134 Perugia PG tel 075 691826 web: www.motormaniaquad.com/

Domauto

Via Settevalli, 201/205, 06128 Perugia PG tel 075 500 9365 web: domauto.it/

Racestore Perugia

Via Giacomo Brodolini, 9, 06073 Corciano PG

Chitarrai Motor S.R.L.

Via verna, 27, 06019 Umbertide PG tel: 075 941 0335 web: www.chitarraimotor.it/

Il Principato in Moto S.R.L.

Via Trasimeno, 100, 06061 Panicarola PG tel 075 968 0342