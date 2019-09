Automotive, nuova Kia Xceed arriva in Umbria con Centralcar

Porte aperte sabato 21 e domenica 22 settembre in tutti gli show room della concessionaria Centralcar per la presentazione della nuova Kia XCeed, il crossover compatto e sportivo che mancava tra le fila della casa automobilistica coreana. “L’auto – commenta Gianluca Baroni, vicepresidente di Centralcar – unisce la piacevolezza della guida rialzata tipica dei Suv tradizionali al dinamismo e la praticità di una city car. Per noi di Centralcar questa è una grande opportunità, ci permetterà di avvicinare dei nuovi clienti al brand Kia che rappresentiamo orgogliosamente in tutta la nostra regione. Un marchio di altissima qualità, tra l’altro l’unico a offrire compreso nel prezzo sette anni di garanzia”. Appuntamento nel weekend nelle sedi di Perugia, Terni, Città di Castello e Foligno per conoscere nel dettaglio le caratteristiche del nuovo veicolo Kia e provarlo su strada.