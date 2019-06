Auto sportive per tutti: ecco le più belle e possibili sul mercato

Se nei vostri desideri c’è quello di avere un’auto sportiva, ma non avete budget faraonici, ecco per voi quattro vetture in grado di offrire sensazioni forti con prezzi a partire da 20.000 euro.

Sportive dal look grintoso e dalle elevate prestazioni, capaci di regalare un bel feeling con la strada a chi le guida. Si tratta di auto con potenze superiori ai 300 cavalli, in grado di superare i 230 km/h. Ma queste velocità provatele solo in pista!

Ecco quindi una rassegna delle migliori auto sportive economiche del 2019, da pepate citycar ad aggressive cabrio a due posti.

Abarth 595

Senza dubbio il marchio Abarth rappresenta una vera icona nel mondo delle auto sportive; la 595 rappresenta la proposta Abarth nella gamma delle piccole sport. Una citycar derivata dalla 500, ma in grado di sprigionare fino a 180 cavalli, con una velocità che arriva a 225 Km/h. Una vettura che non passa certo inosservata grazie al suo aggressivo look, spinta da un motore da 1.4 litri sovralimentato. Un citycar sportiva disponibile anche nella variante cabrio, dall'estetica completamente personalizzabile e acquistabile a partire da 20.600 euro.

A Perugia la trovate da:

MARCHI AUTO

Via Pietro Soriano, 3, 06132 Perugia PG tel 075 886 0691web: www.marchi-fcagroup.it/concessionario

Satiri Auto

Via C. Piccolpasso, 119, 06128 Perugia tel 075 914 1800 web: www.satiriauto.it/

SAFI SRL

Via Settevalli, 217, 06129 Perugia tel 075 506 7269 web: www.safi-srl.it/

Concessionaria De Poi

Via Antonio Gramsci, 162, 06073 Ellera Umbra, Corciano tel 075 517 8341 web:www.gruppodepoi.it/

Mazda MX-5

Se cercate una cabrio sportiva dal look moderno e aggressivo, ecco la Mazda MX-5. Una compatta spider considerata un classico nel suo genere con oltre un milione di esemplari venduti. Una due posti con trazione posteriore disponibile anche con tetto rigido ripiegabile, acquistabile a partire da 28.550 euro per la versione da 132 CV con propulsore da 1.5 litri. Per chi desidera le massime prestazioni è anche disponibile il motore da 2 litri con una potenza che arriva a 184 cavalli.

Ecco dove provarla a Perugia:

Concessionaria RomeoAuto - Perugia

Via Ariodante Barteri, 10, 06128 Perugia tel 075 500 2865

Str. Tiberina Nord, Ponte Felcino, 06134 Perugia tel 075 591 3518 web: www.romeoauto.it/

Toyota GT86

Proseguiamo la nostra rassegna con la Toyota GT86, una sportiva dotata di motore 4 cilindri Boxer da 2.0 litri con una potenza di 200CV e trazione posteriore, con una velocità massima che arriva a 226 km/h. Una coupé dal look moderno e dall’abitacolo sportivo, disponibile anche nell’allestimento Racing e acquistabile a partire da 28.150 euro. Non manca uno spoiler posteriore e con lo Sport Pack è possibile aggiungere l'impianto frenante Brembo, le sospensioni sportive e i cerchi in lega da 17” Dark grey.

Ecco chi la vende a Perugia:

Toyota Toy Motor

Via Corcianese, 30, 06132 Perugia tel 075 527 0611 web: toymotor-toyota.it/

Nissan 370Z

Terminiamo la nostra rassegna delle migliori auto sportive economiche con la Nissan 370Z, una sportiva dall’inconfondibile design con una linea muscolosa, una carrozzeria bassa e larga e con il padiglione molto inclinato verso la coda. Una sportiva potente e veloce, dotata di un propulsore da 3.7 litri V6 che vanta ben 328 CV che salgono a 344 sull'aggressiva variante Nismo. Non dimentichiamo, infine, il prezzo, la Nissan 370Z è acquistabile a partire da 34.550 euro.

Se volete assaporare le performance di questo esemplare, a Perugia dovete recarvi da:

Nissan Star Car Srl

Via Gustavo Benucci, 14, 06135 Perugia tel 075 527 0270 web: starcar.concessionarienissan.it/it/homepage

Infine, quando avrete scelto la vostra sport car, se volete metterla "alla frusta" in un contesto speciale e di massima sicurezza, allora dovete prenotare un turno di prove libere all'Autodromo dell'Umbria, una vera e propria pista per auto e moto da corsa alle porte di Perugia; qui sono disponibili apposite sessioni di prove per tutti i patentati, per effettuare dei giri liberi con le proprie auto stradali. Basta trovare in calendario la data giusta o telefonare al numero 075/84303.