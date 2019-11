Auto multispazio: comode, versatili e ideali in una città come Perugia

Non solo SUV e station wagon, per chi ama i grandi spazi a bordo della propria auto, scopriamo oggi l’universo delle auto multispazio.

Originariamente nate come veicoli commerciali, le multispazio sono auto familiari, dotate anche di porte laterali scorrevoli. Ideali per una città come Perugia, dove la circolazione e gli spazi per parcheggiare non costituiscono un problema e dove si percorrono anche molti chilometri al giorno da un capo all’altro per lavoro e mille altre faccende.

Le auto multispazio sono modelli più compatti delle classiche monovolume, che dal punto di vista del comfort non hanno niente da invidiare alle station wagon o ai SUV; auto dall'elevata capacità di carico, con ampie superfici vetrate e dotate anche di una posizione di guida rialzata.

Auto tuttofare con versatili abitacoli modulari ed in grado di ospitare anche 7 persone, quindi perfette anche per una famiglia numerosa.

Modelli dal design curato e dotati di moderne dotazioni tecnologiche e di sicurezza.

Peugeot Rifter

Iniziamo la nostra rassegna dal Peugeot Rifter, un’auto multispazio con un design curato ed interni moderni e tecnologici. Citiamo, in particolare, il Peugeot i-Cockpit con display da 8 pollici e l'Head-Up Display con schermo a colori. Ricordiamo anche le motorizzazioni sia diesel che benzina e il cambio automatico a 8 rapporti. Un’auto multispazio che si adatta a tutte le tue esigenze, con lunotto posteriore apribile, 5 o 7 posti, 3 sedili posteriori individuali e a scomparsa e volume del bagagliaio da 775 a 3.500 litri. Se lo volete provare di persona, a Perugia lo trovate da Concessionaria Peugeot Ugolinelli Perugia - Foligno, Via Settevalli, 241.

Dacia Dokker

Nella nostra rassegna abbiamo inserito anche la Dacia Dokker, un modello dal costo contenuto che dispone di numerosi vani portaoggetti e spazio per ospitare 5 persone. Una multispazio dotata di una o due porte laterali scorrevoli e divanetto posteriore abbattibile. Ricordiamo, infine, il bagagliaio con apertura a due ante e capienza di 800 litri (con 5 persone a bordo), che diventano 3.000 l una volta abbattuto il divanetto frazionabile 40/60. Chi volesse provare qusto mezzo a Perugia, il concessionario di riferimento è Sunco Automotive - Renault e Dacia Concessionario Ufficiale, Via Claudio Treves, 1.

Citroën Berlingo

Passiamo ora al Citroën Berlingo, un modello dal look moderno ed accattivante con fari sdoppiati e porte posteriori ad apertura scorrevole. Auto disponibile in due lunghezze: la taglia M standard, lunga 4,4 m, e la taglia XL, che raggiunge i 4,75 m. Le due versioni M e XL possono accogliere e trasportare 5 o 7 passeggeri. Citroën Berlingo offre, inoltre, 4.000 litri di volume e più di 3 metri di lunghezza di carico nella taglia XL, ripiegando il sedile passeggero. Non dimentichiamo i 3 sedili posteriori individuali a scomparsa e i numerosi vani portaoggetti. Centralcar - Perugia è il posto dove conoscere da vicino questo mezzo, in Via Gerardo Dottori, 62.

Ford Tourneo Connect

Concludiamo la nostra rassegna con il Ford Tourneo Connect; una multispazio con un ampio vano di carico con cinque persone a bordo: 1.029 litri, che diventano 2.410 una volta abbattuto il divanetto frazionabile 40/60. Non manca una moderna piattaforma di infotainment, il Ford SYNC 3 con touchscreen a colori da 6" e dotazioni di sicurezza di ultima generazione come il sistema Pre-Collision Assist in grado di rilevare un rischio di collisione e azionare automaticamente i freni. a Perugia lo trovate in via Guido Rossa.