A piedi con l'auto? ecco i migliori carica batterie per ogni esigenza

Sicuramente vi sarà successo di rimanere a piedi con l’auto perché la batteria è proprio a terra. Vale la pena allora scoprire uno tra i più utili accessori per auto, ovvero il caricabatterie; un semplice apparato anche in versione portatile che vi permetterà di ricaricare in poco tempo la batteria della vostra vettura e ripartire senza arrivare troppo tardi al lavoro.

Il mercato offre vari tipi di prodotto, dai modelli che richiedono un'alimentazione esterna, agli avviatori di emergenza portatili da tenere sempre in auto.

Ecco, quindi, la nostra selezione dei migliori caricabatterie per auto, modelli intelligenti in grado anche di effettuare una diagnosi della batteria e con funzione di mantenimento di carica; prodotti semplici da utilizzare e realizzati anche da noti brand come Bosch.

Deca caricabatteria CLASS 12 A

Iniziamo la nostra rassegna dal caricabatteria Deca CLASS 12 A; un modello semplice da utilizzare e dalle funzionalità essenziali, in grado di ricaricare batterie da 12 o 24 V, fino a 140 Ah. Un modello dotato di cavo alimentazione da 2,2m con spina "Shuko" , display analogico per controllare l’amperaggio erogato e varie protezioni incluse, termostatica, da corto circuiti e quella da inversioni di polarità. Un prodotto, infine, solido e facile da trasportare, dotato di una comoda maniglia.

Bosch C3

Nella nostra rassegna troviamo anche il Bosch C3; un prodotto che richiede sempre un'alimentazione esterna, dalla buona potenza, che carica batterie da 6 o 12 V, fino a 120 AH anche Agm e Gel. Ricordiamo, inoltre, la funzione di mantenimento di carica e la staffa in dotazione per essere agganciato o fissato a parete.

NOCO G3500

NOCO G3500 è un caricabatterie da 6 o 12 V, con un amperaggio che arriva fino ai 120 Ah, perfetto per macchine e moto. Un modello dotato di tecnologia antiscintilla e di protezione contro inversione delle polarità e sovraccarichi. Un prodotto in grado anche di monitorare attivamente lo stato delle batterie e riparare quelle danneggiate, che può essere usato anche per il mantenimento della carica. Ricordiamo infine la scocca impermeabile, resistente agli urti e alle temperature estreme (conforme alla normativa IP65) con il processo di carica monitorabile attraverso 8 step, visualizzabile sul display a led.

Suaoki U18 Jump Starter 1200A

Concludiamo la nostra rassegna con il Suaoki U18 Jump Starter 1200A, un modello a batteria che non richiede quindi un'alimentazione esterna. Si tratta di un avviatore di emergenza/booster per batterie da 12V, dotato di una sua batteria interna al litio da 16.000 mAh. Un prodotto in grado di ricaricarsi rapidamente (5V/2.4A e QC 3.0 con potenza massima 18W) e con USB Type-C per la ricarica di smartphone e tablet. Ricordiamo, infine, anche la torcia incorporata con 3 modalità di illuminazione (forte, SOS e strobo) da utilizzare in caso di emergenza.

Se state cercando un caricabatterie per auto a Perugia, allora dovete recarvi in questi negozi specilizzati:

La casa della Batteria

Via del Ruzante, 15, 06083 Bastia Umbra PG tel 360 714 403 web: www.batteriaper.com/

Batterie Collestrada

Via della Valtiera, 107, 06135 Collestrada, Perugia tel 373 541 2016 web: batterieautoperugia.net/