Ferrari Roma, anteprima alla CDP di Perugia

Un’auto davvero unica, creata per evocare le atmosfere della Dolce Vita. Forme eleganti, sinuose, un design inedito, un look che affascina al primo sguardo. Anteprima a Perugia nei locali della concessionaria del Cavallino CDP per la nuova Ferrari Roma, l’inedita GT di Maranello che la concessionaria perugina ha voluto presentare al pubblico in una forma organizzativa diversa, evitando il consueto assembramento di clienti e appassionati. La nuova coupé 2+2, a motore centrale-anteriore è spinta da un V8 di 3855 cc in grado di erogare 620 CV che sviluppa una velocità massima di oltre 320 Km/h. Ma al di là della potenza e delle prestazioni quello che colpisce della Roma è il suo design senza tempo, caratterizzato da una spiccata raffinatezza abbinato ad una guidabilità e prestazioni di assoluta eccellenza. L’obiettivo del centro stile Ferrari era quello di reinterpretare in chiave contemporanea il lifestyle della città eterna, tipico degli anni ‘50-‘60. Tra le novità della Roma c’è l’abitacolo e il posto di guida i cui comandi digitali sono stati sviluppati dalla Art Engineering di Passignano, una vera e propria eccellenza del nostro territorio che sviluppa sistemi digitali per il mondo automotive. Il prezzo della Ferrari Roma parte dai 200.000 euro ma può salire considerevolmente a seconda degli optional che si vogliono installare. Accanto alla Roma la CDP ha presentato anche la nuova Ferrari 812 GTS, forse l’ultima vettura Ferrari equipaggiata con il propulsore V 12 aspirato di 6496 cc in grado di sviluppare ben 800 cavalli a 8.500 giri. Sportiva da brivido la 812 Gts cabrio è la spider di serie più potente sul mercato, ha una velocità massima di 340 Km/h e un’accelerazione da record.: da zero a 100 Km/h in 2,9 secondi. Il prezzo è di 336.000 euro.



