"Miss grand Itgaly" la prima sfilata avvolge lo "zocco beach"

Esordio 8 di giugno sul litorale del lago Trasimeno, lo "Zocco beach" una tra le più belle aree ricettive ospita l'eleganza che desidera mettersi in gioco. Sono le ore 17 quando il Red carpet del concorso "Miss Grand Italy Umria" viene steso sul suolo dello Zocco Beach. Pronte a calcarlo le prime 10 ragazze temerarie; tutte con classe, nessuna esclusa: 1) Giulia Luzi 24 anni, 2) Iman Assaf di 16 anni, 3) Benedetta Cariani 17 anni, 4) Lucrezia Biccone 21 anni, 5) Antonia Barna 21 anni, 6) Andra Grondea 16 anni, 7) Liliana Alvarez 23 anni, 8) Elisabetta Tafoska 17 anni, 9) Martina Cristofani, 10) Gina Pintea 27 anni.

In giuria tecnica composta da 3 giudici è presente anche la stilista Monoche Yarelys, italo venezuelana che da oltre 25 anni si occupa di moda. Le uscite delle ragazze sono allietate dalla musica della band "I Secondo Modo" di Foligno, mentre l'onore di condurre al microfono è spettato a Martina Rossi e Stefano Mariotti. Al termine della kermesse la giuria promuove non senza difficoltà decisionali: Martina Cristofani al terzo posto, Liliana Alvarez al secondo posto.....al vertice viene eletta Gina Pintea raffinata bar woman di Perugia. Tutte e tre guadagnano la finale Regione Umbria.

Alla fine si è rivelato anche un prezioso momento di conoscenza fra personalità e professionalità. Si segnala che ancora diverse tappe attendono lo staff "Miss Grand Italy Umbria", capitanato dal salone di bellezza "Nathù Parrucchieri" di Foligno. Il tutto non è sfuggito all'attenta telecamera della televisione umbra "E'Tvumbriacanale14", Le sfilate saranno tutte pubblicate su you tube dopo la messa in onda televisiva. Rimanete con noi...