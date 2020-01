Umbria sotto zero: scendono ancora le temperature, pericolo gelo sulle strade

Non si placa la morsa del gelo sull'Umbria, che già in questi giorni è 'scesa' sotto lo zero in quasi tutte le città, dalla Valnerina alla zona appenninica fino ad arrivare alla zona di Perugia. E le temperature, come spiega Umbria Meteo, scenderanno ulteriormente nella prossima settimana (da lunedì 13 a giovedì 16 gennaio)...

LE PREVISIONI - Sull’Umbria un po’ di nuvolaglia nelle prossime ore, specie nel nord ed ovest della regione mentre sabato 11 gennaio nuvolosità in Appennino e cielo sereno o poco nuvoloso sul resto della regione. Domenica 12 gennaio sereno o poco nuvoloso un po’ su tutta la regione con qualche nuvola solo in Appennino. Venti deboli o moderati di tramontana con temperature in lieve calo, le temperature minime sottozero e quindi le gelate saranno presenti soprattutto nelle conche riparate dal vento. Da lunedì 13 a giovedì 16 gennaio anticiclone sopra l’Italia con valori di pressioni compresi tra 1022 e 1027 millibar, sull’Umbria ventilazione orientale in attenuazione e cielo sereno che unito anche alla scarsa umidità della colonna d’aria ed all’aria più fredda affluita, favoriranno estese gelate notturne e mattutine con valori minimi di temperatura abbondantemente sotto gli 0°C, le temperature massime invece saranno più o meno comprese tra i 7°C ed i 12°C.