Meteo, le previsioni in Umbria: "Perturbazione in arrivo, freddo e neve a quote collinari"

Le previsioni meteo per il fine settimana redatte dal sito specializzato Umbria Meteo. Le giornate di giovedì e venerdì vedranno un peggioramento con precipitazioni insistenti sparse per la regione, un graduale miglioramento ci sarà nel fine settimana.

Domani 1° febbraio "nubi in aumento al mattino ma senza piogge significative, le precipitazioni più consistenti arriveranno dal pomeriggio ed a fasi alterne interesseranno tutta la regione, quota neve inizialmente a quote medio alte.

Venerdì 2 febbraio insisteranno le precipitazioni nel corso di tutta la giornata con "un'ulteriore calo della quota neve nella notte tra venerdì 2 e sabato 3 febbraio, probabilmente fino a quote collinari 700/900 metri."

Sabato 3 febbraio nel corso della mattinata "migliora nel nord dell’Umbria, in estensione al sud entro il pomeriggio".

Per Domenica 4 febbraio "giornata in prevalenza soleggiata sull’Umbria centro occidentale, nubi invece in Appennino con qualche fiocco possibile fino a quote collinari. Temperature sotto le medie del periodo con tramontana debole/moderata. "