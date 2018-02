Meteo, le previsioni in Umbria per i prossimi tre giorni: in arrivo una nuova perturbazione, miglioramento da giovedì

Le previsioni meteo per i prossimi tre giorni redatte dal sito specializzato Umbria Meteo. La giornata odierna e di domani "vedranno un peggioramento con precipitazioni insistenti sparse per la regione e temperature tipicamente invernali per colpa di un impulso perturbato dal nord atlantico in discesa sul bacino occidentale del mar Mediterraneo. Tuttavia la perturbazione sarà solo di "passaggio", infatti da giovedì ci sarà un graduale miglioramento".

La giornata di mercoledì 7 febbraio "sarà caratterizzata dalla nuvolosità e dalle piogge sparse per tutta la regione, con quota neve fin sui 1200 metri di quota sull'appennino. Le temperature variano dai 5 ai 7 gradi. In serata ci sarà un parziale miglioramento".

Giovedì 8 febbraio "ci sarà un miglioramento fin dalle prime ore della mattina con cielo poco nuvoloso e temperature ancora basse. Questa tendenza proseguirà anche per il pomeriggio e la serata senza particolari variazioni. Le temperature minime scenderanno ancora di qualche grado".