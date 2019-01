L'Umbria ricorda Pamela Mastropietro

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PerugiaToday

Una partita di calcio per ricordare la 18enne fatta a pezzi senza pieta e messa in due valigie a Macerata. Il 30 Gennaio sarà 1 anno senza Pamela Mastropietro, per ricordare Pamela il 2 Febbraio ci sarà una partita di calcio a Roma presso il campo di calcio SS ROMULEA,in campo scenderà: la famiglia della ragazza, MOSAP ( movimento sindacale autonomo di Polizia) , Finanzia & Friends e la Nazionale Italiana Attori. Scendono in campo anche una rappresentanza dell'Umbria : Gianluca Speranza, Riccardo Augusto Marchetti ( Presidente commissione giustizia ), Caparvi ( segretario regionale e deputato ). L'Umbria che vuole far sentire il proprio affetto alla famiglia di Pamela Mastropietro, un grande gesto da parte di una regione che ogni giorno combatte contro la violenza sulle donne . EVENTO CON INGRESSO LIBERO AL PUBBLICO. NEL RICORDO DI PAMELA MASTROPIETRO Sabato 2 Febbraio Indirizzo evento: campo sportivo SS ROMULEA via Via Farsalo, 21 00183 Roma RM dalle ore 10:30 alle 13:00 INGRESSO LIBERO