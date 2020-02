L'Umbria apre alle sfilate del concorso internazionale “Miss Grand Italy” 2020

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PerugiaToday

L'agenzia di Moda ed Eventi “Manuel Events” di Città di Castello (Pg) è lieta di invitare le ragazze ad essere protagoniste nelle proprie sfilate in Umbria per il Concorso internazionale di bellezza “Miss Grand International”. Coloro che si metteranno alla prova in passerella potranno godere di numerose opportunità per la visibilità personale e naturalmente la possibilità di avanzare nelle fasi del concorso. Mirea Sorrentino “Miss Grand Italy 2019” ha avuto da poco un'intera pagina del settimanale “Uomini e Donne” dedicata alla propria intervista.

Per l'Umbria Gina Pintea, prima classificata nella fase regionale, ha ricevuto diverse proposte di collaborazione ottenendo anche la pubblicazione della propria foto sul settimanale “Vip”. Inoltre, le ragazze che hanno rappresentato l'Umbria alla Finalissima Nazionale sono state ricevute da uno staff qualificato fra cui emergono nomi di Vip quali Jo Squillo, Barbara Chiappini e Gianni Sperti di “Uomini e Donne”. Tutto pronto dunque per la nuova edizione delle tappe regionali. L'agenzia “Manuel Events” esclusivista per l'Umbria è disponibile a fornire qualsiasi informazione e chiarimento