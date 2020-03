iorestoacasa e chiamo Ancescao: a Foligno volontari in campo perché nessuno resti solo

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PerugiaToday

Una donazione da 5mila euro a favore della protezione civile nazionale e tre numeri di telefono che tutti i giorni, dalle 10 alle 19, sono a disposizione dei soci dei 26 Centri Ancescao. Sono le due iniziative organizzate da Ancescao di Foligno e messe a punto nel corso della prima e molto partecipata video conferenza del consiglio direttivo comprensoriale. “Se non è possibile muovere le gambe è opportuno muovere la testa” dice Claudio Barbanera, consigliere nazionale e vice presidente del comprensorio Ancescao di Foligno. Al termine della video conferenza, durata un’ora e mezzo, è stata fatta la prima donazione alla protezione civile nazionale. Un sostegno e un riconoscimento ai tanti che lavorano e lottano per salvare la popolazione dalla terribile epidemia. E’ poi partito il progetto “Chiama Ancescao Foligno” che mette a disposizione i numeri 3288780198 - 3487495818 - 3282111352 per comunicazioni, richieste, compagnia, e per raggiungere i soci più soli. Il presidente, Tommaso Virgini ed i vice presidenti Paola Ciotti e Claudio Barbanera sono molto preoccupati per le persone più fragili che, in questo momento, vivono in assoluta solitudine e non ha neppure la forza di fare una telefonata: “Stiamo ricevendo tante chiamate - dicono. Chi telefona ci preoccupa di meno, il problema è chi non chiama. In questo momento il problema più rilevante è l’isolamento di molti nostri iscritti che conosciamo e di tanti altri che rischiano di isolarsi. Noi li stiamo chiamando uno ad uno, l’obiettivo è poter raggiungere ognuno di loro al telefono in questo momento in cui l’aspetto socializzante non è possibile”.