VIADOTTO e traffico. Esultano i 5 Stelle: "Inizio dei lavori e maggior controlli per il traffico"

Detto-fatto, partiti da una settimana i lavori sotto il viadotto di Montoro, adesso si inizia con il vivo dell'operazione. Come si può vedere dalle foto, rilasciate dal Compartimento nazionale di ANAS, sono già iniziate da una settimana i lavori sul cavalcavia del raccordo autostradale Terni-Orte. Come ci è stato comunicato dall’Ingegner Simonini AD di ANAS, che ringraziamento poiché fin dal primo momento si è dimostrato disponibile e molto attento alla situazione, da alcuni giorni si è iniziato con il vivo dell'operazione che finiti i lavori preparatori adesso stanno interessando direttamente la parte lesionata ed in parole povere vedranno l’incamiciamento del pilastro e la rimessa in asse della struttura.

Ringraziamo così il Viceministro Cancelleri che anche ieri, nel comunicare il fine lavori e la riapertura della terni-spoleto, ha confermato la riapertura del ponte e del raccordo terni-orte verso la seconda metà di luglio, tra circa 40 giorni. Inoltre nella giornata di ieri è stata quasi installata totalmente la segnaletica per regolare la grande mole di traffico rimanente che si sta riversando in questi giorni sulla viabilità secondaria. Giorno dopo giorno la situazione sembra migliorare ma appare evidente come sia necessaria un'azione per far applicare e far rispettare le ordinanze che ci sono.

Pertanto invitiamo il Prefetto ed il COV ad intervenire per evitare il passaggio dei leggeri ma soprattutto dei mezzi pesanti dove non dovrebbero. Si rende ormai necessario attivare dei controlli capillari sia di giorno che di notte per far diminuire il traffico pesante ma soprattutto per rendere più sicure le nostre strade. Infatti visto l’ingente aumento di traffico purtroppo ne è conseguito un automatico rischio di incidenti. Luca Tramini M5S

