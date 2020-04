LA STORIA Imprenditore umbro emette gli 'holiday bond' in attesa degli 'eurobond'

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PerugiaToday

In giorni in cui si continuano a perdere drammaticamente vite umane la dicitura Euro Bond ha dominato i media, i social e l’immaginario di tutti noi, un’entità ancora “astratta” che più che sinonimo di certezze e concretezza è diventato il triste simbolo di una visione egoistica e dell’incapacità di interpretare, da parte dei nostri governanti, un momento drammatico per gli individui, le famiglie e le imprese. Invece di sperare in un qualcosa che forse non arriverà mai, o nella migliore delle ipotesi in ritardo nelle nostre vite, mentre il tempo passa inesorabile, di continuare ad illuderci e delegare, forse è meglio provare ad agire, a ripartire da elementi più immediati, meno “virtuali”, da valori antichi ma sempre attuali, su cui si basa il rapporto autentico tra esseri umani.

E’ quello che ha pensato Francesco Micci imprenditore Umbro titolare dell’Ecoresort il Cantico della Natura che, con una vena di creatività unità ad un tocco di costruttiva ironia ha creato, nell’attesa degli Eurobond (e del collegato e urgente supporto al suo settore, il Turismo) gli Holiday Bond. “L’obiettivo è molto semplice, in un momento di difficoltà, il senso sia simbolico che reale è quello di tornare a basarsi sui valori veri, che sono quelli che consentono di superare l’empasse, di creare speranza per le imprese di tornare a lavorare e per le persone di tornare ad godere di vacanze, di momenti felici, non promesse ma azioni.

Tra una struttura ricettiva e i suoi preziosi ospiti si può creare un “patto di alleanza” diretto, non intermediato, uno scambio autentico, un gesto di comprensione e solidarietà tra persone che si basa su tre valori essenziali: fiducia, aiuto reciproco, legame forte e duraturo”.

L’Holiday bond è un elemento di certezza, di programmazione, perché anche nell’incertezza si può scegliere se rimanere immobili o dare una direzione insieme scambiandosi qualcosa di importante, condividendo messaggi positivi: “Ci diamo fiducia, tu acquisti ora un “Bond” e noi ti ripaghiamo offrendotelo a prezzi speciali – Ci diamo aiuto reciproco, tu ci aiuti a superare in modo autentico e spontaneo questo momento difficile, a mantenere in vita la nostra struttura e il nostro staff, noi ti aiutiamo a sognare, a riportare gioia e speranza nel tuo quotidiano – Creiamo insieme, da una difficoltà, un legame vero e duraturo, non ci scorderemo di te, il valore si vede nei momenti difficili, avrai sempre la nostra gratitudine e insieme al bond avrai la nostra card personalizzata che ti darà diritto di avere uno sconto del 20% a vita su tutti i nostri servizi, sarai parte del nostro futuro.

Gli Holiday bond non hanno scadenza temporale e sono di diverso ammontare, si parte da 50 euro fino ad arrivare a 600 euro e possono essere sia aperti con definizione del solo ammontare lasciando aperta la scelta sui servizi da fruire al momento della prenotazione con uno sconto del 20% o chiusi con definizione fin da ora dei servizi inclusi (un mix che unisce soggiorni in suite, cene a lume di candela, sedute in esclusiva nella spa solo per due, colazione servita in camera, massaggi e trattamenti gourmet realizzati usando i prodotti tipici umbri come olio, vino e cioccolato) con uno sconto del 25%. Gli holiday Bond possono essere ordinati via mail (a info@ilcanticodellanatura.it) e una volta acquistati verranno spediti, entro 24 ore al destinatario insieme alla card.

E’ proprio nello scambio tra soggetti che hanno stima e fiducia reciproca che hanno il controllo diretto dei propri mezzi, che si basa la speranza di una ripresa dopo questo terribile trauma. Non su tecnicismi e tattiche, ma su sentimenti, passione, qualità del lavoro, valore dell’individuo, si può trovare una base forte per ripartire sia a livello micro della piccola impresa che ha seminato positività e gioia che a livello marco di paese. Più Holidaybond e meno Eurobond, più valore alle persone, iniziamo dai piccoli gesti a riprendere in mano il nostro futuro! Francesco Micci