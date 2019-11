il camper #adessobasta dei medici di famiglia fa tappa a Norcia il 6 novembre

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PerugiaToday

COMUNICATO STAMPA La Federazione Italiana Medici di Medicina Generale (FIMMG), il più importante sindacato dei Medici di Famiglia ha dato vita all’iniziativa " Tour #adessobasta ". Il nostro segretario Nazionale, dottor Silvestro Scotti, fa il giro dei comuni d’Italia con un camper per incontrare e sensibilizzare Cittadini e Amministratori lanciando un segnale forte: il Medico di Famiglia deve continuare ad essere il principale punto di riferimento sanitario per ogni cittadino di questo paese per garantire un servizio di PROSSIMITA’ e VICINANZA AD ACCESSO DIRETTO E GRATUITO in un libero rapporto di FIDUCIA. #Adesso basta! Perché tutto questo è a rischio se da parte della politica non saranno investite più risorse per poter adeguare un ruolo che stia al passo dei tempi, con la tecnologia e un livello assistenziale di un paese moderno. Il " Tour #adessobasta " farà tappa nella nostra regione mercoledì 6 novembre prossimo nel comune di Norcia dalle ore 9,00 alle ore 13,00 in via Miggiana 47. Sono invitati tutti i Cittadini, gli Amministratori, le forze politiche e le Autorità civili, militari e religiose sensibili a questo problema. Sarà interessante conoscere l’opinione e l’esperienza a tal proposito di una popolazione e degli stessi Medici, che a causa degli eventi sismici è stata messa a dura prova e che ancora oggi si trova purtroppo ad operare in condizioni difficili. Nel camper sarà anche possibile usufruire di una serie di SERVIZI: semplice esame clinico, poter fare un elettrocardiogramma, una spirometria piuttosto che una glicemia, come pure accedere a tutta la tecnologia di telemedicina disponibile e in continua evoluzione. Tutte prestazioni che potrebbero essere fatte nell’ambulatorio del Medico di Famiglia! E magari così si potrebbe dare un contributo importante e decisivo a risolvere gli annosi problemi delle LISTE DI ATTESA e degli ACCESSI IMPROPRI AL PRONTO SOCCORSO! LA FIMMG UMBRIA