Piste ciclabili: la mappa della provincia di Perugia

Se è vero che la città di Perugia non ha proprio la conformazione morfologica giusta per godersi la bicicletta come mezzo di trasporto, con le sue colline e i suoi continui saliscendi, anche particolarmente ripidi, è altrettanto inconfutabile che con tutto il verde in cui sono immersi i vari quartieri della città, una passeggiata in bicicletta, sulle apposite piste ciclabili, può rivelarsi un'esperienza molto piacevole.

Oltre ai percorsi più a ridosso della città, come quelli di Ponte San Giovanni, ci sono moltissimi altri percorsi a fondo misto da affrontare da soli o in compagnia, alla scoperta delle più affascinanti località in provincia di Perugia.

Ecco allora quali sono i percorsi riservati ai cicloturisti nella provincia di Perugia.

Altipiani di Colfiorito e Montelago 71 km strada asfalto

Arezzo - Chiusi scalo (sentiero della bonifica) 64 km sentiero terra

Assisi - lago che non c'e' - Gubbio 49 km strada asfalto

Assisi - Spoleto 55 kmstrada asfalto

Bagnara corta per Annifo 8 km strada ghiaia

Borgo Tuficio - Fabriano - Gualdo Tadino (vecchia statale 76) 31 km strada asfalto

Cagli - Pietralunga 29 km strada asfalto

Cantiano - Chiaserna - Valico di Valdorbia - Scheggia15 km strada asfalto

Castelluccio di Norcia (anello) 34 km ciclopedonale ghiaia

Castelluccio di Norcia - Forca Canapine 22 km sentiero ghiaia

Castelluccio di Norcia - Pantani di Accumoli13 km sentiero ghiaia

Castelluccio di Norcia: escursione alle pendici del Monte Vettore14 km ciclopedonale ghiaia

Castelluccio di Norcia: I valloni del Monte Veletta (giro breve) 6 km ciclopedonale ghiaia

Castelluccio di Norcia: I valloni del Monte Veletta (giro lungo)11 km ciclopedonale ghiaia

Castelluccio di Norcia: un giro panoramico sopra alle sue piane24 km sentiero ghiaia

Chianciano - Lago di Montepulciano e Chiusi19 km ciclabile misto

Ciclabile della Valnerina S.Anatolia di Narco - Borgo Cerreto12 km ciclabile misto

Circuiti del paesaggio 18 km ciclopedonale misto1

Costacciari - Pian delle Macinare - Scheggia17 km strada

Ex ferrovia Spoleto Sant'Anatolia di Narco Norcia 37 km ciclopedonale ghiaia

Foligno - Bevagna7 km ciclopedonale asfalto

Foligno: Casevecchie - Trevi5 km ciclopedonalea sfalto

Giro dei Poggi10 km ciclostrada misto

Giro dei tre laghi45 km ciclostrada misto

Gualdo Tadino - Foligno su vecchia statale 34 km strada asfalto

Gubbio - Gualdo Tadino - Assisi 58 km strada asfalto

Isola Fossara - Fiuminata 47 km strada asfalto

Isola Polvese 4 km ciclabile ghiaia

Lago Trasimeno 49 km sentiero misto

Mercatello - Lamoli - Superstrada 24 km ciclostrada misto

Mercatello sul Metauro - passo di Bocca Trabaria 17 km strada asfalto

Mocaiana - strada Ponte d'Assi - Stazione di Padule17 km strada asfalto1

Montecucco 22 km strada asfalto

Muccia - Colfiorito - Acquapagana - Visso74 km strada asfalto

Nocera Umbra - Gualdo Tadino13 km ciclabile misto

Nocera Umbra località Colle - Collecroce19 km ciclostrad aasfalto

Pianello - Pian della serra - Apecchio - Pianello 40 km strada asfalto

Ponte San Giovanni11 km ciclopedonale ghiaia

Rimini - Gubbio108 km ciclostrada asfalto

Salita del Catria14 km strada asfalto

Sant'Anatolia di Narco - Borgo Cerreto13 km ciclabile ghiaia

Sant'Ubaldo - Gubbio 6 km strada asfalto

Sassoferrato - Scheggia 21 km strada asfalto

Scheggia - Troppola - Sant'Ubaldo 12 km strada asfalto

Sentiero della Bonifica V. Fossombroni 50 km ciclabile terra

Serra di Burano: dal fiume Bosso al torrente Burano 51 km ciclostrada asfalto

Spello - Assisi: i luoghi di San Francesco18 km ciclabile asfalto

Terni - Spoleto con poco traffico 30 km strada asfalto

Terni - Spoleto: vecchio valico della Somma10 km strada asfalto

Vaiano - Porto - Sant'Adele - Pozzuolo - Gioiella - Poggetto (anello) 45 km ciclostrada misto

Visso - Castelluccio di Norcia (anello) 79 km strada asfalto