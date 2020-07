Pagare le multe a Perugia, ecco come fare

Il Comune di Perugia è davvero avanti nella semplificazione della vita dei propri cittadini: lo si può constatare dalla gestione di molti aspetti legati alla vita buroctratica dei singoli cittadini, aspetti che sono stati in moltissimi casi informatizzati e resi accessibili alla popolazione in maniera semplificata. E' il caso ad esempio dei certificati come atti di nascita, certificati di morte o altri certificati amagrafici; oppure dello sportello unico per l'edilizia e le attività produttive, al quale possono essere inoltrate in line tutte le istanze del caso; così come per le richieste di permessi giornalieri e non per accedere alla zona a traffico limitato.

Anche nella riscossione delle multe, il Comune di Perugia ha reso disponibile un comodo e veloce sistema on line, collegato con PagoPa: è sufficiente collegari al sito perugia.multeonline.it/web/polizia-locale/polizia-locale, inserire il numero della contravvenzione e in pochi clic pagarla, evitando così di doversi recare alle Poste o al tabacchi per pagare l'odiato bollettino.