Ottenere un permesso per la Ztl nel centro di Perugia: ecco come fare

Il centro storico della città di Perugia è da sempre sottoposto a restrizioni per la circolazione dei mezzi, per tutelare il patrimonio artistico della città e anche per permettere ai cittadini e ai turisti di circolare a piedi liberamente nelle vie (spesso anguste) dell'acropoli o nelle piazze storiche della città.

Va detto che le aree di transito consentito sono cambiate (anche per via dell'emergenza Covid-19) quindi, prima di transitare o sostare in centro con la propria auto è sempre bene informarsi sugli orari di apertura delle Ztl sul sito del Comune di Perugia.

Ad ogni modo, quando si hanno delle motivazioni per richiedere l'accesso con l'auto - occasionale o sistematico - alle zone a traffico limitato del centro di Perugia, oppure se si è proprio residenti, esistono una serie di moduli specifici per le varie circostanze (circa 45 casi) elencanti sempre nel sito del Comune. Non dovrete far altro che individuare fra questi la vostra casistica, compilare il modulo e inviarlo al seguente recapito:

UFFICIO PERMESSI ZTL

via Ascanio della Corgna 1A tel. 075.5775378 - tel. 075.5772338

Informazioni telefoniche dal lunedì al venerdì dalle 12.00 alle 13.30

infositu@comune.perugia.it

Orario di apertura al pubblico:

Mattina: dal lunedì al venerdì 8.20 - 12.00

Pomeriggio: lunedì e mercoledì 15.00 - 16.30



UFFICIO RILASCIO PERMESSI ZTL GIORNALIERI

via Ascanio della Corgna 1A

Orario di apertura al pubblico:

Mattina: dal lunedì al venerdì 7.30 - 12.45

Pomeriggio: lunedì e mercoledì 15.00- 16.30

Costi

Ricordiamo che l'accesso giornaliero occasionale alla ztl ha un costo di un euro, da corrispondere via bonifico al seguente iban: IT59S0760103000000085081388.

Quelli annuali invece, hanno un costo che varia in base a diversi fattori: qui il regolamento completo con l'indicazione giusta.

Agevolazioni

Ricordiamo che il Comune di Perugia ha stabilito delle agevolazioni per la mobilità alternativa, sia come libertà di accesso, sia come tariffe di parcheggio sulle strisce blu. Leggi in questa guida tutte le notizie.