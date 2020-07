Quanto costa ricaricare l’auto elettrica: a casa o alle colonnine

Oggi il mercato dell'auto punta moltissimo sulle vetture elettriche. Infatti questo tipo di mezzi garantisce il rispetto dell'ambiente, producendo emissioni inquinanti praticamente nulle e la tecnologia nella costruzione di questo tipo di auto (e anche moto) si è talmente evoluta da poter competere con le auto a benzina e diesel per quanto riguarda le prestazioni. Ma quanto si risparmia in termini di consumi utilizzando un mezzo elettrico?

Auto elettrica: quanto costa ricaricarla in garage

Purtroppo ecologia non significa ancora economia. Infatti per ricaricare un’auto elettrica dalla rete domestica (i costi possono variare in base al gestore) si spendono mediamente circa 4/5 euro ogni 100 km di ricarica. Ad ogni modo per conoscere il costo della ricarica dell'auto elettrica in casa è sufficiente prendere una bolletta della luce e calcolare il costo al kWh. Va detto che rispetto alle colonnine, la ricarica "casalinga" con un contatore classico da 3,3 kW può durare anche 12 ore. Ciò vuol dire sfruttare le ore notturne con la maggiorparte delle altre utenze disattivate.

Auto elettrica: quanto costa ricaricarla con le colonnine

Più ampio il discorso per le colonnine pubbliche di ricarica. Anche qui il costo varia in base al gestore e al tipo di offerta. Generalmente si spende da un minimo di 0,025 €/kWh a un massimo di 0,40 €/kWh. Si può scegliere di pagare con carta di credito, con la card del gestore o utilizzare le app per smartphone e tablet appositamente dedicate.

Alla colonnina caso i costi possono essere a consumo oppure “flat” con un pagamento fisso mensile/annuale per un certo numero di ricariche o di energia complessivamente prelevata. Le tariffe variano notevolmente, in base al tipo di colonnina, la velocità della ricarica e l’operatore che gestisce il servizio. Se ci riferiamo alla batteria di taglia media da 40 kWh, la spesa si aggira sui 18-20 euro per un pieno completo, quindi circa il doppio in confronto a quello che si spende a casa.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ecco dove trovare le colonnine di ricarica elettrica a Perugia