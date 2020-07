Dove richiedere contrassegno disabilità a Perugia

Il contrassegno per auto per persone disabili è un tipo di agevolazione previste per facilitare la mobilità di questa categoria. Grazie a questo contrassegno, in deroga ad alcune prescrizioni di legge, i soggetti portatori di handicap e/o invalidi sono esentati da improprie contestazioni o verbalizzazioni di infrazioni.

Il contrassegno disabili è un tagliando con il simbolo grafico della disabilità che permette alle persone con problemi di deambulazione e ai non vedenti di usufruire di facilitazioni nella circolazione e nella sosta dei veicoli al loro servizio, anche in zone vietate alla generalità dei veicoli.

Si tratta di una speciale autorizzazione che, previo accertamento medico, viene rilasciata dal proprio Comune di residenza, più esattamente dal sindaco (art.188 del Codice della Strada, CdS, e art. 381 del Regolamento di esecuzione del CdS).

Formalmente è un atto amministrativo autorizzatorio che rimane di proprietà comunale anche se affidato alla detenzione temporanea della persona fisica indicata. Il contrassegno ha la durata di cinque anni, anche se la disabilità è permanente. Quando i cinque anni sono scaduti, può essere rinnovato.

Può essere rilasciato anche a tempo determinato nel caso di invalidità temporanea del richiedente.

Come richiedere il contrassegno auto disabili nel Comune di Perugia

Dopo aver ottenuto dalla USL Umbria 1 il certificato che dichiara la propria disabilità o invalidità, per ottenere lo speciale contrassegno per l'auto è necessario compliare il modulo disponibile sul sito del Comune di Perugia, (nella stessa sezione dei permessi per la ZTL) allegando lo stesso certificato e inoltrandolo al Comandante della Polizia Municipale.

Per ottenere ulteriori informazioni ci si può rivolgere anche all'Ufficio per le Relazioni con il Pubblico (URP) del Comune alla casella di posta urp@comune.perugia.it