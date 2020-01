In autobus da Perugia a Roma, tutti gli orari

Per chi non ama i viaggi in treno (e specialmente quelli con cambio!) da Perugia esiste anche uno storico collegamento in bus diretti con le autolinee Sulga s.r.l.

Le partenze giornaliere avvengono da Piazza Partigiani (ma per alcune corse c’è la possibilità di partire da altre fermate in città) e sono cinque (quattro la domenica e i festivi) e il punto d’arrivo è la stazione bus di Roma Tiburtina. Inoltre la tratta prosegue anche fino all’aeroporto di Fiumicino.

Orari feriali bus Perugia - Roma:

6.33

8.10

9.00

14.30

17.30

Orari festivi

7.30

8.30

14.30

17.30

In altrenativa alle corse della Sulga, da alcuni anni è attivo da Perugia anche un collegamento con l'azienda Flixbus, che parte dal piazzale Umbria Jazz. Per verificare corse e orari di partenza è necessario visitare il sito https://www.flixbus.it/autobus/perugia