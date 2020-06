Visitare le isole del Lago Trasimeno: orari stagionali e punti di partenza dei traghetti

Visitare il Lago Trasimeno è una delle esperienze imperdibili quando si viene in Umbria. E se si visita il terzo lago più grande d'Italia, non si può perdere una passeggiata su una delle isole che rendono il lago così speciale: l'Isola Maggiore, l'Isola Minore, l'Isola Polvese. Purtroppo l'Isola Minore, attualmente disabitata, non è visitabile, pertanto non è raggiunta dai collegamenti pubblici.

Gli orari in vigore per la stagione estiva, con i relativi moli di partenza, sono disponibili a questo link.

Per vedere le tariffe, invece, potete controllare questa pagina.

Si ricorda che sui traghetti è consentito il trasporto di biciclette nelle tratte autorizzate solo nei giorni feriali, ove lo permettano il tipo di motonave in servizio, le condizioni del traffico e meteorologiche.



La bicicletta è considerata bagaglio al seguito del singolo passeggero munito di regolare titolo di viaggio, che dovrà provvedere al carico, allo scarico del mezzo e alla sua custodia durante il trasporto, esonerando Umbria Mobilità da ogni responsabilità.



Il trasporto della bicicletta comporta il pagamento, per ciascun mezzo, di un supplemento giornaliero non cedibile, valevole su tutte le linee che svolgono il servizio di trasporto biciclette.



Viaggiare con bambini



I bambini di età inferiore ai 6 anni possono viaggiare gratuitamente (1 adulto per ogni bambino).

E' consentito trasportare gratuitamente carrozzine e passeggini per bambini, purchè sistemati in modo tale da non costituire pericolo e intralcio per i passeggeri.



Trasporto di animali

Il passeggero può trasportare con se gratuitamente gatti o cani di piccola taglia se tenuti in braccio e in modo tale da non arrecare disturbo agli altri clienti.



Il passeggero può portare con se cani di media e grossa taglia, purchè muniti di museruola e guinzaglio, pagando regolare titolo di viaggio.



I passeggeri che accompagnano gli animali sono tenuti a risarcire gli eventuali danni provocati a cose e/o persone.