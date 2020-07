Gli orari di autobus e Minimetrò a Perugia durante le festività

Spostarsi con i mezzi pubblici a Perugia è abbastanza semplice: la città è coperta da una fitta rete di corse di autobus di linea, unrbani ed extraurbani. Per raggiungere l'acropoli è poi attivo il servizio di Minimetrò.

Nei gionri festivi, come un po' ovunque, le corse sono ridotte: per questo è importante avere sempre sotto mano una guida degli orari di tutti i collegamenti.

Orari autobus urbani festivi a Perugia

A questo link è disponibile direttamente la guida con tutti gli orari (gli orari dei giorni festivi sono segnalati in rosso).

Orari autobus extraurbani festivi Perugia

Per i collegamenti tra Perugia e le altre pricnipali città dell'Umbria, è necessario consultare questo link con gli orari. Per i festivi, bisogna sempre tenere conto che il numero di corse in questi giorni è limitato.

Minimetrò

Al contrario dei collegamenti in autobus, la linea Minimetrò nei giorni festivi può prolugare l'orario d'esercizio, solitamente terminante alle ore 20.45. Anche in questo caso, per sapere a che ora chiuderà il collegamento tra la periferiria e il centro storico di Perugia, bisogna consultare questa pagina.

Se gli orari dei mezzi pubblici festivi Perugia non coincidono con le vostre esigenze, potete sempre rivolgervi al servizio taxi oppure pensare a un'auto a noleggio con il car sharing.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.