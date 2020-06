Partire da Perugia, ecco come fare con treno, bus e aereo

La città di Perugia, meta di turisti e anche sede di una rinomata università degli studi, nonché di una università per stranieri, da sempre compie molti sforzi per essere ben collegata con il resto d'Italia nonché con il mondo.

Anche se in questo tempo di Coronavirus molti collegamenti sono stati ridotti e al momento non ancora ripristinati, ricordiamo che per partire da e per Perugia, esistono i seguenti modi:

in treno

Stazione dei treni Piazza Fontivegge, Perugia: da qui partono i collegamenti con le principali città italiane (anche diretti): Roma, Firenze, Ancona, Milano. Anche il treno ad alta velocità Frecciarossa collega Perugia con Milano.

in autobus

Perugia è collegata con Roma, Firenze, Milano e altre città italiane attraverso una fitta rete di autolinee, tra cui la storica azienda perugina Sulga (collegamenti da e per l'aeroporto internazionale di Fiumicino), Busitalia e da alcuni anni anche con Filxbus. I bus terminal sono due: uno nella zona periferica, presso piazzale Umbria Jazz, un altro a ridosso del centro storico, in Piazza Partigiani.

Durante il periodo estivo, vegono attivati anche collegamenti stagionali per le principali località balneari tirreniche e adriatiche (verificare sui siti delle compagnie).

in aereo

La città di Perugia è servita anche da un piccolo aeroporto che copre alcune tratte nazionali e internazionali. Per conoscere tutte le info al riguardo, i collegamenti stagionali e le compagnie operative, è necessario consultare il sito istituzionale dell'Aeroporto San Francesco d'Assisi.