Bike sharing a Perugia, la mappa

Diciamolo subito: la conformazione morfologica della città di Perugia non rende la città ideale per l'utilizzo della bicicletta. A meno che non ci si serva di un mezzo con la pedalata assistita... Infatti, i ripidi saliscendi dell'arcopoli non permettono a chiunque di guidare questo mezzo con agilità.

Ad ogni modo la città di Perugia non poteva mancare a un così importante traguardo per l'eco-sostenibilità e già da diversi anni offre un servizio di bike sharing elettrico (oltre al car sharing realizzato con vetture green) che copre varie zone dalla città.

Dove si trovano i punti di ritiro e ricarica



Si tratta di una rete di 7 postazioni cicloposteggio con colonnine di ricarica, 30 biciclette a pedalata assistita e una pensilina fotovoltaica posizionata a copertura della stazione Minimetrò. Il servizio di bike sharing così strutturato mette in rete, grazie anche ad un nuovo percorso ciclo-pedonale, il sistema Minimetrò e le due stazioni ferroviarie Perugia - Capitini e Perugia - Università degli Studi di Perugia, Facoltà di Ingegneria.



Sottoscrivendo un abbonamento (è possibile scegliere fra diverse formule: annuale, 4FORYOU e 8FORYOU) e attivando la tessera del servizio, basterà recarsi alla stazione più vicina, passare la propria card su una colonnina con bici disponibile e prelevarla. Giunti a destinazione basterà depositare la bicicletta in una colonnina cicloposteggio libera. Se utilizzato nel rispetto del principio di condivisione, e quindi per il solo spostamento, questo servizio può diventare totalmente gratuito (al di là dell’iniziale quota di abbonamento) e consentire a tutti coloro che vogliono accedervi di avere sempre una bicicletta a disposizione.



Dove si trovano le postazioni

Postazione di bike sharing 007 - Piazza Italia

Postazione di bike sharing 001 Piazzale Umbria Jazz

Postazione di bike sharing 003 Via Cortonese, 157

Postazione bike sharing 002 Via Goffredo Duranti

Postazione bike sharing 004 Ist. Capitini

Quanto costa l'abbonamento



Abbonamento annuale 30 € comprensivi di 5 € di ricarica e copertura assicurativa RCT

Prima mezz’ora: gratuita

Seconda mezz’ora e successive: € 1,00 ogni mezz’ora

Formula 4forYou 8 €

Validità giornaliera con 4 ore di utilizzo della bici senza tariffazione

Formula 8forYou 12 €

Validità 48 ore con 8 ore di utilizzo della bici senza tariffazione



Dove acquistare l'abbonamento



IAT "Loggia dei Lanari" - Piazza Matteotti, 18 - Perugia

IAT "Porta Nuova" - Piazzale Umbria Jazz, Pian di Massiano - Perugia

Esso MCS Perugia - Tiger Bar e Stazione di Servizio - Via Trasimeno Ovest 17/t

ONLINE: www.bicincitta.com