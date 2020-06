Abbonamento annuale ai mezzi pubblici di Perugia: agevolazioni ed esenzioni

Viaggiare con i mezzi pubblici a Perugia permette di raggiungere - con i dovuti cambi tra autobus di linea, pullmann e Minimetrò - la maggior parte delle zone urbane ed extraurbane.

Per quanto riguarda le tariffe degli abbonamenti, come sempre esistono delle possibilità di sconto se si effettua un abbonamento annuale.

Ecco allora chi ha diritto agli sconti sui trasporti pubblici e quali sono le modalità per ottenerli.

Per sottoscrivere un abbonamento con la rete Busitalia il cliente deve:

· presentare un documento di riconoscimento in corso di validità;

· redigere e sottoscrivere presso il punto vendita Busitalia la richiesta di abbonamento (o l’autocertificazione in caso di abbonamenti scolastici);

· presentare una foto formato tessera recente in caso di primo rilascio dell’abbonamento con tessera magnetica.

In occasione del primo rilascio saranno addebitate a carico del cliente € 7,00 per la tessera magnetica. Tale addebito è previsto anche in caso di modifica della tratta percorsa con l’abbonamento, ove risulti necessario effettuare l’emissione di una nuova tessera.

Rateizzazione degli abbonamenti

Busitalia offre alla propria clientela la possibilità di rinnovare o sottoscrivere abbonamenti urbani, extraurbani su gomma (annuali e scolastici) e ferroviari (annuali, scolastici e universitari) con pagamento rateizzato.

La rateizzazione è possibile per singoli abbonati o appartenenti allo stesso nucleo familiare che acquistino contestualmente più abbonamenti, purché:

la sottoscrizione avvenga entro il 30/9/2019;

la spesa complessiva superi la soglia di € 400, compresa l’eventuale quota per l’integrazione ai servizi urbani, ma esclusi gli oneri accessori (supporti magnetici o cartacei).

Per usufruire del sistema di pagamento rateizzato è necessario che il richiedente (intestatario dell'abbonamento o chi ne esercita la patria potestà):

sia maggiorenne; si presenti munito di codice fiscale e valido documento di identità;

compili e sottoscriva l’apposito modulo di richiesta.

Il pagamento potrà essere dilazionato in tre rate, incluso l’acconto iniziale, con scadenze 30 novembre 2019 e 31 gennaio 2020. Nel caso in cui i pagamenti delle rate non fossero effettuati alle scadenze prestabilite, la validità dell’abbonamento verrà sospesa fino al pagamento delle stesse ed il cliente che utilizzerà i servizi con l’abbonamento non regolare sarà assoggettato alla prevista sanzione amministrativa.

Anche in caso di sospensione, resta fermo l’obbligo a completare il pagamento dell’intero importo dell’abbonamento sottoscritto.

Ecco gli sconti sugli abbonamenti dedicati a particolari categorie di persone:

ANNUALE SCOLASTICO € 296,00 Validità dal 1° settembre al 31 agosto

ANNUALE ENTI € 477,00 Validità dal 1° gennaio al 31 dicembre

ANNUALE UNIVERSITARIO - € 296,00 Validità dal 1° settembre al 31 agosto (nei giorni festivi e di sabato può essere usato anche per il servizio extraurbano).

ANNUALE FAMILIARE € 457,00 +incremento % per ogni familiare aggiuntivo.Validità 365 giorni dalla data di emissione



Rete Minimetrò

Per quanto riguarda gli abbonamenti annuali alla linea Minimetrò, le tariffe con sconti e agevolazioni sono:

