Cosa è la Tari e quando va pagata a Perugia

Quando si sia in possesso o o si abbiano in affitto a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, adibiti a ogni tipo di uso, in cui si possano produrre rifiuti urbani ed assimilati, allora corre l'obbligo di pagare la TARI (Tariffa Rifiuti urgani). Sono escluse dalla TARI le aree scoperte di pertinenza o accessorie a locali tassabili, non utilizzate, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del Codice Civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.



Nel caso di condomini, la quota va versata da ogni proprietario o usufruttuario dell'immobile.

In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie. Fatto salvo l’accordo tra le parti, in forza del quale può comunque iscriversi a ruolo il locatario, comodatario, usuario usufruttuario che occupa l’immobile, che accetta la co-obbligazione.

Quando si paga e come

La TARI si paga su base annuale attraverso il Comune di Perugia. Questo, attraverso il Regolamento per la disciplina della TARI, concede riduzioni ed esenzioni per le famiglie più bisognose, legate al reddito e alla capacità contributiva della famiglia, facendo ricorso all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

Le date di scadenza delle rate di versamento sono stabilite dal Regolmento dell’Imposta Unica Comunale – componente TARI approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 15 Settembre 2014 s.m.i. e sono le seguenti:



- PRIMA RATA: termine di scadenza 31 marzo

- SECONDA RATA: termine di scadenza 31 maggio

- TERZA RATA: termine di scadenza 31 luglio

- QUARTA RATA: termine di scadenza 30 settembre



E’ consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

A causa dell'emergenza sanitaria nazionale, il Comune di perugia ha stabilito la possibilità di slittamento delle rate della TARI.

Ufficio Informazioni

Tutte le informazioni sul pagamento della TARI sono disponibili allo sportello TARI

Via Settevalli, 11 Perugia (all'interno del Centro Bellocchio)



ORARIO APERTURA AL PUBBLICO

LUNEDì, MARTEDì e VENERDì dalle 9.00 alle 13:00

MARTEDì, MERCOLEDì e GIOVEDì dalle 15.00 alle 17.00



Le persone con disabilità possono prefissare un appuntamento al Numero 075.0440899



- FAX 075 5056333



- MAIL tia@gesenu.it | pec.tiagesenu@legalmail.it



- NUMERO 075.0440899

attivo dal LUNEDI’ al VENERDI’ dalle 8.30 alle 14.00 e dalle 15.00 alle 17.30