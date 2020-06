Centri di assistenza fiscale (CAF) a Perugia: dove sono e come possono aiutarvi

Se vi trovate ad avere a che fare con tasse, dichiarazioni, ma anche bilanci e altri tipi di adempienze che riguardano il fisco, o anche semplicemente per la richiesta di bonus e agevolazioni, un CAF potrà fare al caso vostro.

Che cosa sono i CAF e come funzionano

I Caf (Centri di Assistenza Fiscale) sono organizzazioni istituite dalla legge n. 413 del 1991, sono generalmente costituiti in s.p.a. e sono iscritti ad un albo nazionale presso il Ministero delle Finanze. La loro azione è a supporto dei cittadini: lavoratori dipendenti, pensionati e datori di lavoro ma anche famiglie e giovani, occupandosi di inoltrare pratiche e portare avanti adempimenti, come ad esempio la compilazione dei modelli 730, delle dichiarazioni fiscali di ogni genere, dei modelli Red, dei modelli Isee, la richiesta dei bonus fiscali; inoltre provvedono alla trasmissione telematica dei modelli compilati, o precompilati dai contribuenti, attraverso il canale Entratel.

In questo modo il Caf, che al suo interno ha un Responsabile Assistenza Fiscale, si sostituisce al contribuente nella responsabilità di compilazione e trasmissione telematica.

Chiunque si può rivolgere a un Caf per chiedere informazioni su agevolazioni fiscali e bonus ed ottenere assistenza competente e qualificata per portare a termine gli adempimenti fiscali.

Le prestazioni dei Caf sono per la maggior parte gratuite. In particolare sono sempre gratuite le procedure di trasmissione dei modelli precompilati. Invece, per quanto riguarda la compilazione di alcuni modelli, come il 730, il servizio del Caf è a pagamento, e la cifra varia in base al fatto che il richiedente sia iscritto o meno ad un sindacato.

In ogni caso, prima di procedere, si consiglia sempre di consultare il listino prezzi che è obbligatoriamente esposto all’interno di ogni ufficio.

I Caf sono sparsi su tutto il territorio nazionale e normalmente sono costituiti in forma di S.p.A.da:

organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e pensionati od organizzazioni territoriali da esse delegate, aventi complessivamente almeno 50 mila iscritti;

sostituti d’imposta aventi complessivamente almeno 50 mila dipendenti;

associazioni di lavoratori promotrici di istituti di patronato, aventi complessivamente almeno 50 mila iscritti.

Ecco i CAF di Perugia

Patronato A.C.L.I

Via XIV Settembre, 19, 06121 Perugia tel 075 573 1528 web: www.acliperugia.it/

Patronato ACAI

Via M. Angeloni, 43, 06124 Perugia tel 075 501 0947 web: www.patronatoacaienas.it/

C.I.L.S (Patronato-Caf)

Piazza Vittorio Veneto, 4, 06124 Perugia tel 075 792 2057 web: www.conflavoratori.org/

Acli Service Perugia Srl Convenzionata CAF ACLI

Via Sicilia, 53, 06128 Perugia tel 075 500 3571 web: www.cafacli.it/it/

Caf Patronato Uci Enac

tel 075 372 5284 web: www.patronatoenac.it/

Impresa Verde Umbria

Via Settevalli, 131/f, 06124 Perugia tel 075 506761 web: www.cafcoldiretti.it/dove-siamo/Pagine/Umbria.aspx

UGL

Via Settevalli, 11, 06128 Perugia tel 075 505 5486 web: www.ugl.it/