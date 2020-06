Informazioni e agevolazioni del Comune di Perugia per particolari categorie sociali

Per quanto riguarda i servizi messi a disposizione dal Comune di Perugia per alcune categorie sociali di persone, di recente è stata messa in campo una novità: all'interno del sito istituzionale comunale, infatti, è stata creata una sezione speciale sotto il nome di "Misure e servizi a sostegno della famiglia" che abbraccia ogni tipo di categoria: all'interno di questa pagina, in elenco, sono presenti anche tutte le prestazioni offerte dai servizi sociali territoriali.

Le macro aree sono suddivise in otto punti:

1. Bonus economici;

2. Congedi parentali e permessi retribuiti;

3. Reddito di emergenza e reddito di cittadinanza;

4. Servizi educativi e scolastici;

5. anziani;

6. Carta famiglia;

7. Indennità mensili di disoccupazione;

8. Misure strutturali.

All'interno di queste voci, è possibile rintracciare ogni tipo di misura a sostegno di categorie particolari di persone, sia misure comunali che statali, comead esempio la Naspi o il Reddito di cittadinanza; nella sezione dedicata ai servizi sociali, invece, è presente un elenco in onrdine alfabetico di tutte le prestazioni: dalle adozioni agli uffici della cittadinanza, passando per gli elenchi delle strutture residenziali o diurne per persone in statso di disagio o marginalità sociale.

Inoltre, per rispondere a ogni domanda e chiarire ogni dubbio, il Comune di Perugia risponde al seguente recapito:

UFFICIO POLITICHE FAMILIARI

Piazza Cecilia Coppoli n.3 Nuova Monteluce

v.brecchia@comune.perugia.it tel. 0755773963