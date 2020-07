Diritto allo studio universitario: tutte le agevolazioni e dove rivolgersi a Perugia

In Italia è tutelato dalla Costotuzione per tutti i cittadini il diritto a ricevere un'istruzione. In particolare, il Diritto allo Studio Universitario (DSU) promuove la possibilità di proseguire gli studi fino ai livelli più alti della formazione presso l'Università o l'Istituzione di Alta Formazione Artistica, Coreutica e Musicale (AFAM), anche per quegli studenti chi hanno una condizione economica svantaggiata. Questo arrivando a garantire, a chi risulta idoneo ai benefici, la gratuità dell'iscrizione, insieme a un sostegno economico a studentesse e studenti per affrontare le spese di questo percorso.

La condizione economica

Il Diritto allo Studio sostiene le studentesse e gli studenti che vogliono frequentare l'Università o l'Istituzione AFAM, sulla base della condizione economica e di alcuni requisiti di merito. È importante essere in possesso dell’ISEE e dell’ISPE del proprio nucleo familiare, che si può richiedere attraverso un CAAF (Centro Autorizzato di Assistenza Fiscale). In particolare bisogna richiedere il rilascio di un'Attestazione ISEE per Prestazioni Agevolate per il Diritto allo Studio Universitario.

Esenzione dalle tasse universitarie

La NO Tax Area è stata introdotta a partire dal 2017 e si applica a tutte le istituzioni universitarie e AFAM statali. Permette a chi ha un ISEE sotto i 13.000 € di non pagare l'iscrizione all'università.



Chi ha un ISEE compreso tra i 13.000 € e i 30.000 € può comunque beneficiare di riduzioni delle tasse universitarie.

La legge dispone che le tasse universitarie, per chi ha un ISEE compreso tra 13.000 € e 30.000 €, non potranno superare il 7% della differenza tra ISEE e 13.000 €.



Al primo anno la NO Tax Area è accessibile col solo requisito economico, dal secondo anno invece, per mantenere le agevolazioni bisogna rispettare alcuni criteri di merito: essere in corso e aver raggiunto un certo numero di crediti.

Agenzia per il Diritto allo Studio Unversitario a Perugia

Tutte le informazioni e le agevolazioni per gli studenti iscritti all'ateneo di Perugia sono disponibili presso l'Agenzia per il Diritto allo Studio dell'Umbria a questo indirizzo web: www.adisu.umbria.it/come-contattarci

La sede fisica si trova in Via Benedetta,14 06123 Perugia

Telefono: 075 4693000 Fax: 075 5847107