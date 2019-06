Rimandato a settembre o bocciato? Ecco le scuole private che ti fanno recuperare in un'estate

La scuola è finita, ma non per tutti il risultato ottenuto è stato quello desiderato… Se siete stati bocciati oppure avete chiuso l’anno con un’insufficienza in uno o più materie, nessun problema: esistono scuole specializzate nel recupero dei debiti scolastici e delle bocciature. Infatti, sono ormai sempre più e sempre più specializzati gli istituti che si occupano del recupero dei debiti scolastici, con un’offerta che diventa addirittura personalizzata e tarata sulle esigenze del singolo studente.

Se è vero che le scuole pubbliche organizzano dei corsi di recupero estivi per chi deve sostenere gli esami di recupero a Settembre, pensa l'ammissione all'anno scolastico seguente, le scuole private per il recupero degli anni scolastici o delle materie con debito adottano infatti varie metodologie di lavoro per massimizzare il risultato cercato.

Tra questi approcci:

lezioni a piccoli gruppi

lezioni individuali

scuola serale o ad hoc per chi lavora.

Con l'aiuto di questi istituti specializzati, inoltre, è possibile - per chi dovesse aver perso l'anno a cuasa di una bocciatura - recuperare durante quello successivo sostenendo due anni in uno. Insomma, l’offerta è davvero variegata, basta mettersi in contatto con uno degli istituti presenti a Perugia e concordare, alla migliore tariffa, gli obiettivi scolastici da raggiungere. Senza sottovalutare la formula “promosso o ripreparato”, ovvero il fatto che se non superate gli esami per cui vi state preparando, in molti casi l’istituto si prende l’impegno di prepararvi una seconda volta gratuitamente.

Con la stessa metodologia si possono addirittura preparare gli esami all'università.

Ecco gli istituti per il recupero delle bocciature e delle insufficienze a Perugia:

ISTITUTO SAN FRANCESCO

Corso Vannucci, 39, 06121 Perugia 075 571 6013 web: /www.istitutosanfrancesco.com/

Istituto Paritario Leonardi

Via M. Angeloni, 59, 06124 Perugia tel 075 500 8668 web: www.istitutoparitarioleonardi.it/

Grandi Scuole Perugia

Via Marzia, 16, 06100 Perugia tel 075 572 8020 web: www.grandiscuole.it/