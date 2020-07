Tutte le scuole medie del Comune di Perugia

Ecco un elenco completo delle scuole secondarie di primo grado sul territorio del Comune di Perugia:

Istituto Comprensivo Perugia 12

Scuola secondaria di 1° grado “Volumnio”

Via Cestellini, 06135 - Ponte San Giovanni (Pg)

Istituto Comprensivo Perugia 14

Scuola secondaria di 1° grado “Bonazzi-Lilli”

- Ponte Felcino - Via Della Trota, 12, 06134 - Ponte Felcino (Pg)

- Ponte Pattoli - Via Martiri delle Ardeatine, 6, 06134 - Ponte Pattoli (Pg)

- Solfagnano - Via Del Trovatore, 1, 06134 – Solfagnano (Pg)

- Piccione - Str. Eugubina, 273, 06134 – Piccione (Pg)

- Ripa - Via Gualdese, 06134 – Ripa (Pg)



Istituto Comprensivo Perugia 4

Scuola secondaria di 1° grado “Carducci-Purgotti”

- Sede Centrale - Via Fonti Coperte - Via Fonti Coperte, 50, 06124 – Perugia

- Sede Associata - Via Chiusi - Via Chiusi, 06129 - Ponte Della Pietra (Pg)

- Sede Associata-San Martino in Campo - Via Trieste, 06132 - San Martino In Campo (Pg)

- Sede Associata-San Martino in Colle - Via Umbria, 06132 - San Martino in Colle (Pg)



Istituto Comprensivo Perugia 1

Scuola secondaria di 1° grado “Da Vinci-Colombo”

- Sede Centrale – Elce - Via M.B. Valentini, 06123 – Elce (Pg)

- Sede – Montegrillo - Via Meucci, 06125 – Montegrillo (Pg)

- Sede - Ferro Di Cavallo - Via Gregorovius, 06127 - Ferro Di Cavallo (Pg)

- Sede – Olmo - Str. Trasimeno Ovest, 06132 – Olmo (Pg)

- Sede - Colle Umberto - Via Osteria del Colle, 06133 - Colle Umberto (Pg)



Scuola secondaria di 1° grado “B. di Betto”

- Annessa Istituto d'Arte "B.Di Betto" - Viale Roma, 15, 06121 – Perugia

Scuola secondaria di 1° grado “U. Foscolo”

- Sede - Centrale - Via Pinturicchio, 64, 06122 – Perugia

- Sede - Ponte Valleceppi - Via Isonzo, 06134 - Ponte Valleceppi (Pg)



Istituto Comprensivo Perugia 6

Scuola secondaria di 1° grado “M. Grecchi”

- Sede Centrale - San Sisto - Str. Lacugnano San Sisto, 06132 - San Sisto (Pg)

- Sede - Castel Del Piano - Via Tucci – Rosselletti, 06132 - Castel Del Piano (Pg)

- Sede – Fontignano - Via Francesca, 06132 – Fontignano (Pg)



Istituto Comprensivo Perugia 11

Scuola secondaria di 1° grado “G. Pascoli”

- Sede Centrale - Madonna Alta - Via Cotani 1, 06128 - Madonna Alta (Pg)

- Sede – Cortonese - Via del Fosso, 06127 - Madonna Alta (Pg)



Istituto Comprensivo Perugia 3

Scuola secondaria di 1° grado “S. Paolo”

- Sede – Centrale - Viale Roma, 15, 06121 – Perugia

- Sede - Piazza del Drago - Piazza Del Drago, 1, 06123 - Perugia