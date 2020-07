Scuole elementari di Perugia, l'elenco completo e i circoli didattici

Ecco l'elenco completo delle scuole elemetari del Comune di Perugia, suddiviso per circoli didattici:



1° Circolo Didattico

- B. Ciari - Via Albinoni, 06132 - San Sisto (Pg)

- Ponte Della Pietra - Via Chiusi, 06129 - Ponte Della Pietra (Pg)

- Collodi (Tempo Normale e Tempo Pieno) - Via Delle Muse, 06132 - San Sisto (Pg)

- Nicholas Green (Tempo Pieno) - Via Dei Cavatori, 06074 – Lacugnano (Pg)



2° Circolo Didattico

- Comparozzi - Via Magno Magnini, 8, 06127 - Perugia

- Don Milani - Via Cotani, 06128 - Madonna Alta (Pg)

- Villaggio Kennedy - Via Cotani, 06128 - Madonna Alta (Pg)

- Bellocchio - Via Pievaiola, 06127 - Madonna Alta (Pg)



3° Circolo Didattico

- Giovanni Cena (Tempo Pieno e Moduli) - Via Luigi Da Palestrina, 06124 - Perugia

- Lombardo Radice - Via Leonardo Da Vinci, 06121 - Perugia

- Falcone Borsellino - Viale dell'Acacia, 06129 – Prepo (Pg)



4° Circolo Didattico

- Gabelli - Via Montemorcino, 40, 06124 - Case Bruciate (Pg)

- Pestalozzi - Via Simpatica, 06128 – Bellocchio (Pg)

- Rodari - Via dell'Acquario, 06131 - San Marco (Pg)

- I. Masih - Via Meucci, 06125 – Montegrillo (Pg)



5° Circolo Didattico

- XX Giugno - Borgo XX Giugno,63, 06121 – Perugia

- Fabretti - Piazza Del Drago, 1, 06123 – Perugia

- G. Tofi - Via Tuderte, 56, 06126 – Montebello (Pg)

- G. Rugini - Viale Dei Vigneti, 06132 Santa Maria Rossa (Pg)

- G. Rugini -Via Rita, 1, 06132, San Martino In Campo (Pg)



6° Circolo Didattico

- Lambruschini (Moduli e Tempo Pieno) - Via Gregorovius, 06127 - Ferro Di Cavallo (Pg)

- Olmo - Str. Trasimeno Ovest, 06127 – Olmo (Pg)

- Santa Lucia - Str. Santa Lucia, 06125 - Santa Lucia (Pg)

- Colle Umberto - Via Osteria Del Colle, 06133 - Colle Umberto (Pg)

- Cenerente - Str. Forcella, 06131 – Cenerente (Pg)



7° Circolo Didattico

- De Amicis - Via dell'Armonia, 06132 - Castel Del Piano (Pg)

- Anna Frank - Str. San Giovanni Torre, 06132 – Pila (Pg)

- Mugnano - Via Della Costanza, 06132 – Mugnano (Pg)

- Umberto Calzoni - Str. Burgiano, 06132 - San Martino in Colle (Pg)



8° Circolo Didattico

- L. Antolini - Via Garigliano, 9, 06134 - Ponte Valleceppi (Pg)

- Bonucci - Via Maniconi, 06134 - Ponte Felcino (Pg)

- Pianello - Via del Topino, 06134 – Pianello (Pg)

- Villa Pitignano - Via del Rosmarino, 06134 - Villa Pitignano (Pg)



9° Circolo Didattico

- M.Montessori - Via Brunamonti, 7, 06125 - Porta Pesa (Pg)

- H. C. Andersen - Via Dei Narcisi, 06126 – Canaglia (Pg)

- Ignazio Silone - Via Gattapone, 06122 - Sant'Erminio (Pg)

- Italo Calvino - Via Delle Ghiande, 06125 – Montelaguardia (Pg)

- Enzo Valentini - Via Innamorati, 14, 06125 – Elce (Pg)



10° Circolo Didattico

- Piccione - Via Str. Eugubina, 06134 – Piccione (Pg)

- Casa Del Diavolo - Str. San Lorenzo, 06134 - Casa Del Diavolo (Pg)

- Fratticiola Selvatica - Str. Com.le Fratticiola Selvatica, 06134 - Fratticiola Selvatica (Pg)

- Colombella - Via Delle Marche, 06134 – Colombella (Pg)

- Solfagnano - Via Milletti, 06134 – Solfagnano (Pg)

- Ponte Pattoli - Via Del Pino, 06134 - Ponte Pattoli (Pg)



Isituto Comprensivo di P.te San Giovanni

- G.Mazzini - Via M. Giacanelli, 21, 06135 - Ponte San Giovanni (Pg)

- G.Tei - Str. Tiberina Sud, 06135 – Balanzano (Pg)

- La Fonte - Via Pieve di Campo, 06135 - Pieve di Campo (Pg)

- Sant'Egidio - Via dell'Elica, 06134 - Sant'Egidio (Pg)

- Collestrada - Via Ospedalone S. Francesco, 06135 Collestrada (Pg)

SCUOLA PRIMARIA PARITARIA CONSERVATORIO ANTINORI

CORSO GARIBALDI N.226, 6100 PERUGIA

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Telefono: 7540258

Fax: 7541321

E-mail: ANTINORIPGLIBERO.IT