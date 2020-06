Le scuole comunali dell'infanzia a Perugia: dove sono e come funzionano

Le scuole comunali a Perugia sono esclusivamente quelle riservate ai bambini della fascia 3 - 5 anni, le cosiddette scuole dell'infanzia meglio conosciute come scuole materne.

Le iscrizioni a queste scuole di norma si aprono nel mese di Gennaio e si chiudono dopo 30 giorni. Tuttavia, è possibile inoltrare una domanda tardiva all'Ufficio Asili e Scuole del Comune di Perugia, verificando l'ipotesi che si sia liberato un posto anche durante l'anno scolastico. I moduli sono disponibili sul sito web del Comune di Perugia.

Le scuole dell'infanzia comunali iniziano il 1 settembre di ogni anno e si concludono il 30 giugno.

Prevedono un'orario di apertura dalle 7.30 alle 17.30, ed è possibile scegliere vari turni di frequenza per il proprio bambino: orario ordinario 7:30 – 16:00 oppure orario prolungato dalle 7.30 – 17:30. In questo secondo caso è prevista la merenda alle ore 16.

Non ci sono costi di retta per i bambini che frequentano la scuola dell'infanzia, ma si deve corrispondere il solo costo della mensa scolastica, per il quale è necessario inoltrare una domanda a parte. In questo caso, il costo mensile varia in base all'Isee. I moduli per inoltrare la domanda sono disponibili sul sito web del Comune di Perugia.

Ricordiamo che è possibile presentare una sola domanda di iscrizione.

Ecco quali sono le tre scuole d'infanzia comunali di Perugia:

Scuola dell’Infanzia “IL FLAUTO MAGICO”

Str. SANTA LUCIA SUBBORGHI

Tel. 075 5847440

Ricettività bambini: totale n. 75, pomeriggio n. 50.

Organico: insegnanti n. 6 a Tempo pieno; bidelle cuoche n. 2 a Tempo Pieno

Orario: dalle ore 7.30 alle ore 16.00 Tempo ordinario

dalle ore 7.30 alle ore 17.30 Tempo prolungato

Scuola dell’Infanzia “ LA LAMPADA MAGICA”

Via Villa Glori CASE BRUCIATE

TEL. 075 5052015

Ricettività bambini: totale n. 75, pomeriggio n. 50.

Organico: insegnanti n. 6 a Tempo Pieno;

Orario: dalle ore 7.30 alle ore 16.00 tempo ordinario

dalle ore 7.30 alle ore 17.30 tempo prolungato

Scuola dell’Infanzia “ IL TIGLIO”

Via XIV Settembre

TEL. 075 5731244

Ricettività bambini: totale n. 125, pomeriggio n. 75.

Organico: insegnanti n. 10 a Tempo Pieno; bidelle cuoche n. 4

Orario: dalle ore 7.30 alle ore 16.00 tempo ordinario

dalle ore 7.30 alle ore 17.30 tempo prolungato.