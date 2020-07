Come fare domanda per le borse di studio provinciali e regionali

Non sempre è facile venirne a conoscenza nel momento giusto, ma esistono alcune possibilità di accesso a delle borse di studio, generalmente riservati ai giovani, che offrono varie possibilità per migliorare la propria formazione.

A questo indirizzo web del Comune di Perugia ne sono elencate alcune, tra cui:

borse di studio a studenti con protezione internazionale

bandi per orfani di dipendenti/pensionati della Pubblica Amministrazione

borse di studio Accademia delle Belle Arti Perugia

tirocini alla FAO



In questa pagina web della Regione Umbria, invece vengono presentate diverse offerte di sostegno per il diritto allo studio, con le varie borse che vengono rifinanziate di anno in anno.

Oltre a queste opportunità, ricordiamo che è promosso dal Governo il diritto allo studio universitario, che prevende varie possibilità e agevolazioni per i giovani meritevoli e in difficoltà economica per proseguire nella formazione unversitaria.