Inps: sedi e indirizzi degli uffici a Perugia e provincia

Tutti prima o poi nella vita ci torviamo ad avere a che fare con l'Inps, Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS). Si tratta di uno tra gli enti previdenziali più grandi e complessi in Europa, con un bilancio che è il secondo dopo quello dello Stato. L’INPS gestisce la quasi totalità della previdenza italiana, assicurando la maggior parte dei lavoratori autonomi e dei dipendenti del settore pubblico e privato.

Di cosa si occupa l'Inps

L’INPS si occupa di liquidare e pagare le pensioni e le indennità di natura previdenziale e assistenziale. Le pensioni sono prestazioni previdenziali basate su rapporti assicurativi e finanziate con i contributi versati da lavoratori e aziende sia pubbliche che private. Invece, le prestazioni assistenziali o “a sostegno del reddito” (come ad esempio la Naspi) tutelano i lavoratori che si trovano in particolari momenti di difficoltà della loro vita lavorativa attraverso il pagamento di somme destinate a coloro che hanno redditi modesti e famiglie numerose.

L’INPS gestisce inoltre la banca dati relativa al calcolo dell’ ISE, utilizzato dai Comuni per concedere gli assegni per il nucleo familiare e per la maternità, e dell' ISEE, con il quale si può usufruire di alcune prestazioni sociali agevolate.

L’INPS detiene anche compiti di vigilanza che viene svolta anche tramite le banche dati interne ed esterne.

Infine, l’INPS eroga trattamenti pensionistici di fine servizio e rapporto e le prestazioni di carattere creditizio e sociale per dipendenti e pensionati pubblici (per esempio prestiti, mutui, borse di studio, vacanze studio all’estero e ospitalità in case albergo per anziani).

Dove si trovano le sedi Inps a Perugia e provincia

Insp Perugia

Via Luigi Canali, 5 tel 803 164

Inps Foligno

Via Umberto I, 64 tel 0742 347211

Inps Todi

Via del Monte, 23 tel 803 164

Inps Castiglione del Lago

Via Bruno Buozzi, 101 tel 075 965 4411

Inps Città di Castello

Via Sacco e Vanzetti, 2 tel 803 164