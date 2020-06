Come scrivere un curriculum e chi può aiutarti a Perugia

Il lavoro è una risorsa scarsa, purtroppo, e quando siamo alla ricerca di una nuova o della prima collocazione, è molto improtante sapersi presentare al meglio davanti alla persona che si occupa della selezione.

Oltre a curare il nostro aspetto esteriore, per non dare subito l'deia di essere una persona sciatta e trascurata, quello che è fondamentale (specialmente se viene inviato tramite mail) è avere un buon curriculum vitae che parli già al meglio di noi.

Come scrivere il proprio curriculum al meglio

Innanzitutto, per la formattazione del cv esistono molti modelli in rete; basterà digitare la parola chiave " format curriculum" su Google, e il motore di ricerca ve ne proporrà di svariati.

Considerate che è importante anche capire per quale lavoro vi state candidando: per settori diversi, infatti, è opportuno formulare cv diversi, mettendo in risalto alcune esperienze o attitudini rispetto ad altre.

1. Inserire i dati personali e di contatto: nome, cognome, data di nascita, residenza e contatti (mail e telefono, preferibilmente cellulare), link al profilo LinkedIn se lo avete ed eventualmente ad altri account social (specialmente se vi state candidando per professioni legate al mondo digitale), blog o sito personale.

Inserire anche una vostra foto in formato tessera è opzionale: se ne avete una ben fatta, allora sì. Diversamente, p meglio omettere la foto invece che inserirne una che non è un granché.

2. Scrivere le vostre esperienze per punti chiave. Esperienze di studio: bisogna includere titolo di studio e scuola, con eventuali esperienze formative all'estero ed eventualmente il voto di diploma o di laurea.

Per il percorso lavorativo, oltre al job title e al ruolo svolto, è fondamentale scrivere il nome dell’azienda o delle aziende in cui si è lavorato e le date di inizio e fine di ogni collaborazione, sottolineando le mansioni principali e le responsabilità avute, gli obiettivi che si sono raggiunti e le competenze maturate durante l’esperienza professionale.

È bene iniziare sempre il CV parrtendo dall'esperienza più recente e aggiungendo via via le precedenti. Inoltre bisogna aggiornare di volta in volta il curriculum, aggiungendo i corsi di formazione svolti, anche se brevi: servirà a mostrare che ci si aggiorna e che si ha interesse per il proprio lavoro.

3. Competenze professionali e personali, punti di forza e di debolezza, aspettative. Importante è poi descrivere se stessi, indicando con poche ed efficaci parole quali sono le proprie eccellenze e dove invece si può migliorare, quali le proprie attese.

4. Esperienze non lavorative, hobby e interessi. Aggiungete al cv anche le vostre passioni o i vostri interessi: magari potresete trovare le simpatie di chi vi sta selezionando e in generale è sempre bene farsi vedere come una persona che ha altri hobby o attività di interesse extralavorativo.

5. Motivate i periodi di non lavoro. Spiegate sempre nel cv come mai al momento non stiate lavorando o la causa di passati periodi di inattività.

Scrivere il curriculum: errori da evitare

Ecco gli errori assolutamente da evitare quando si scrive il curriculum:

essere poco precisi e confusionari;

usare foto non professionali;

scrivere troppo;

scrivere cose false;

usare gli stessi curriculum per offerte diverse;

tralasciare le cose importanti (anche gli hobby);

fare errori di ortografia;

usare caratteri strani o troppo corsivo e grassetto;

scrivere frasi lunghe;

usare la prima persona “io”;

non iniziare le frasi con termini di azione;

usare abbreviazioni o sigle;

ricorrere a una terminologia professionale o tecnica se non è rilevante per la posizione ricercata.

Chi ci può aiutare a scrivere il currivulum a Perugia

A Perugia, se volete dei consigli da professionisti del collocamento per redigere al meglio il vostro curriculum, potete rivolgervi a queste agenzie di lavoro:

ETJCA - Agenzia per il lavoro

Via Settevalli, 227 tel 075 500 4932 web https://www.etjca.it/

Manpower

Via Mentana, 4, tel 075 500 8919 web: https://www.manpower.it/

Adecco

Via Cacciatori delle Alpi, 12/14, tel 075 572 7209 web: www.adecco.it

Gi Group

Via Cacciatori delle Alpi, 1 tel 075 501 1602 web https://www.gigroup.it/

Randstad Italia

Via della Pallotta, 12 tel 075 797 7701 web https://www.randstad.it/candidato/trova-filiale/randstad-perugia-offerte-di-lavoro_309/

Umana Spa Agenzia per il Lavoro

Via Settevalli, 437, tel 075 500 4617 web https://www.umana.it/

Nexus - Perugia

Via Settevalli, 133 075 375 7029 web https://nexusspa.com/

Media Work Perugia srl

Via Antonio Gramsci, 6 Corciano tel 075 500 8043 web http://www.mediaworkhr.com/

Agenziapiu' Spa

Via Nino Bixio, 63, tel 075 599 6754 web https://www.agenziapiu.com/