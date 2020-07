I migliori siti per la ricerca di lavoro su Perugia e Provincia

Al giorno d'oggi quando si è alla ricerca di qualsiasi cosa, ormai, la prima cosa che si fa è aprire - su smartphone o pc - il proprio motore di ricerca preferito e cercare nel web.

Anche quando si è alla ricerca di un lavoro, molte persone iniziano vagliando le opportunità presenti in rete: in questo caso biogna però cercare nei siti giusti, facendo attenzione alle tante proposte per evitare di prendere delle vere e proprie "fregature".

Ecco allora qualche utile consiglio se si vuole trovare lavoro e si vuole affrontare una ricerca online.

LinkedIn: è il principale social network rivolto al mondo del lavoro. Bisogna iscriversi e mantenere un profilo attivo e ben aggiornato, in modo da aumentare le possibilità di essere cercati e valutati quando ci si propone). Su Linkendin inoltre si può impostare la ricerca di lavoro nella zona di Perugia.

Il sito della Provincia di Perugia inoltre raccoglie offerte di lavoro per tutte le categorie: sarà sufficiente cercare nelle varie tipologie di offerte.

Per i giovani che cercano lavoro, un portale molto utile è quello dell'Informagiovani, servizio di cui abbiamo parlato in questa guida.

Oltre a questi siti esistono poi molti portali che permettono di raccogliere annunci e cercare lavoro, come Indeed, Subito, Jobbydoo, Kijiji, CarreerJet e Bakeca. Questi siti offrono molti tipi di annunci tra i quali è bene sapersi destreggiare con cautela, in modo da individuare quelli che offrono la giusta serietà.

Ad ogni modo, a Perugia è possibile anche contare su una serie di agenzie di collocamento professionali e preparate, che sapranno indicare al candidato le opportunità più adatte al suo profilo.

ETJCA - Agenzia per il lavoro

Via Settevalli, 227 tel 075 500 4932 web https://www.etjca.it/

Manpower

Via Mentana, 4, tel 075 500 8919 web: https://www.manpower.it/

Adecco

Via Cacciatori delle Alpi, 12/14, tel 075 572 7209 web: www.adecco.it

Gi Group

Via Cacciatori delle Alpi, 1 tel 075 501 1602 web https://www.gigroup.it/

Randstad Italia

Via della Pallotta, 12 tel 075 797 7701 web https://www.randstad.it/candidato/trova-filiale/randstad-perugia-offerte-di-lavoro_309/

Umana Spa Agenzia per il Lavoro

Via Settevalli, 437, tel 075 500 4617 web https://www.umana.it/

Nexus - Perugia

Via Settevalli, 133 075 375 7029 web https://nexusspa.com/

Media Work Perugia srl

Via Antonio Gramsci, 6 Corciano tel 075 500 8043 web http://www.mediaworkhr.com/

Agenziapiu' Spa

Via Nino Bixio, 63, tel 075 599 6754 web https://www.agenziapiu.com/