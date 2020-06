Chi ha diritto alla NaSpi e dove richiederla nei centri per l'impiego di Perugia e provincia

La Naspi (Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego è un ammortizzatore sociale istituito dal Dlgs 22/2015. Si tratta di una misura destinata ai lavoratori subordinati in stato di disoccupazione involontaria, anche in caso di dimissioni per giusta causa e di risoluzione consensuale ottenuta in sede conciliativa.

Per ottenere la Naspi

a) Stato di disoccupazione;

b) 13 settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione;

c) 30 giorni di lavoro effettivo nei dodici mesi precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione.

La NASpI è erogata in base alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi 4 anni, divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per 4,33.

Nei casi in cui la retribuzione mensile sia pari o inferiore a 1.195 euro, rivalutato annualmente in base l'IPC, la NASpI è pari al 75% della retribuzione mensile.

L'eventuale differenza in eccesso tra la retribuzione mensile e la soglia di 1.195 euro entra nel calcolo della NASpI in misura pari al 25%.

La NASpI si riduce del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione.

Per quanto tempo si ha diritto alla Naspi

Questa misura sociale è corrisposta per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni. Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione.

A partire dal 1° gennaio 2017, la NASpI è corrisposta per un massimo di 78 settimane (18 mesi).

Si ha diritto alla Naspi a partire dall'ottavo giorno successivo alla cessazione o, qualora la domanda sia presentata successivamente a tale data, dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.

Chi usufruisce di questo ammortizzatore sociale è obbligato a partecipare alle iniziative di attivazione lavorativa, nonché ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai servizi competenti, come previsto dal Dlgs 150/2015.

Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpI intraprenda un'attività lavorativa autonoma o d'impresa, oppure instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia superiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale (rispettivamente 4.800 e 8.000 euro), decade dalla prestazione. Qualora invece i redditi percepiti rimangano al di sotto delle predette soglie, i lavoratori devono darne comunicazione all'INPS entro 30 giorni dall'inizio dell'attività e la NASpI è ridotta di un importo pari all'80% del reddito previsto. Nel caso in cui la durata del rapporto di lavoro subordinato sia inferiore a 6 mesi, la prestazione della NASpI è sospesa d'ufficio per la durata del rapporto di lavoro.

Quando si perde il diritto alla NaSpI

La perdita questa prestazione avviene in questi casi:

a) nuova occupazione

b) inizio di un'attività lavorativa subordinata, autonoma, o di impresa senza provvedere alle comunicazioni

c) raggiungimento dei requisiti di pensionamento

d) acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità, salvo il diritto del lavoratore di optare per la NASpI.

Come richiedere la NaSpI a Perugia

Per richiedere la NaSpI a Perugia è necessario recarsi in un centro per l'impiego sul territorio della provincia:

CENTRO PER L'IMPIEGO DI PERUGIA

Via Palermo, 106 – PERUGIA

Telefono 075.504 4277 – 075. 504 4282 – Fax 075. 3681 969

Apertura: da lunedì a venerdì ore 8.30 - 13.00 – lunedì e giovedì 15.00 - 17.00

E-mail: incontrolavoro@regione.umbria.it

Sportello di Bastia Umbra

Piazza Moncada, snc Edificio Uffici Umbriafiere – BASTIA UMBRA

Telefono 075.8012740 – Fax 075.8005086

Apertura: da lunedì a venerdì ore 8.30 - 13.00 – lunedì e giovedì 15.00 - 17.00

E-mail: lavorobastia@regione.umbria.it

Sportello di Castiglione del Lago

Via del Progresso, 7 – CASTIGLIONE DEL LAGO

Telefono 075.9652479 – Fax 075.9655476

Apertura: da lunedì a venerdì ore 8.30 - 13.00 – lunedì e giovedì 15.00 - 17.00

E-mail: lavorolago@regione.umbria.it

Sportello di CITTA' DELLA PIEVE

Piazza Gramsci – Palazzo della Corgna – CITTA' DELLA PIEVE

Telefono 0578.298029

Apertura: da lunedì a venerdì ore 8.30 - 13.00 – lunedì e giovedì 15.00 - 17.00

E-mail: lavorolago@regione.umbria.it

Sportello di Marsciano

Via Togliatti, 1/A (palazzina ex IPSIA) – MARSCIANO

Telefono 075.8742219

Apertura: da lunedì a venerdì ore 8.30 - 13.00 – lunedì e giovedì 15.00 - 17.00

E-mail: lavoromarsciano@regione.umbria.it

Sportello di Massa Martana

Via Mazzini, 3 – MASSA MARTANA

Telefono 075.8951730

Apertura: martedì ore 8.30 - 13.00 e 15.00 - 17.00 – venerdì ore 8.30 - 13.00

E-mail: lavoromassa@regione.umbria.it

Sportello di Todi

Via del Monte, 23 - TODI

Telefono 075.8956867 – 075.8956868 – Fax 075.8956869

Apertura: da lunedì a venerdì ore 8.30 - 13.00 – martedì e giovedì 15.00 - 17.00

E-mail: lavorotodi@regione.umbria.it

CENTRO PER L'IMPIEGO DI FOLIGNO

Piazza XX settembre , 15 - FOLIGNO

Telefono 0742.340655 – Fax 0742.342897

Apertura: da lunedì a venerdì ore 8.30 - 13.00 – martedì e giovedì 15.00 - 17.00

Attivi i servizi per gli iscritti alla L.68/99 il martedì ore 8.30 – 13.00 e 15.00 – 17.00

E-mail: lavorofoligno@regione.umbria.it

Sportello di Bevagna

Corso G. Matteotti, 58 (Palazzo Comunale) - BEVAGNA

Telefono 0742.368135

Apertura: martedì ore 8.30 - 13.00 e 15.00 – 17.00 – giovedì ore 8.30 - 13.00 e 15.00 - 17.00

E-mail: lavorobevagna@regione.umbria.it

Sportello di Gualdo Cattaneo

Piazza Umberto I,n.3 (Palazzo Comunale) – GUALDO CATTANEO

Telefono 0742.929448

Apertura: mercoledì ore 8.30 - 13.00

E-mail: lavorogcattaneo@regione.umbria.it

Sportello di Gualdo Tadino

Piazza Lucantoni – GUALDO TADINO

Telefono 075.913111 – Fax 075.9143365

Apertura: mercoledì, giovedì e venerdì ore 8.30 – 13.00 giovedì ore 15.00 – 17.00

E-mail: lavorogtadino@regione.umbria.it

Sportello di Norcia

Regione Umbria - Presso COAR - NORCIA

Apertura: lunedì e giovedì ore 9.00 – 13.00 e 14.00 – 16.00

Attivi i servizi per gli iscritti alla L.68/99 su appuntamento

E-mail: lavoronorcia@regione.umbria.it

Sportello di Spoleto

Via San Carlo, 1 - SPOLETO

Telefono 0743.46658

Apertura: da lunedì a venerdì ore 8.30 - 13.00 – lunedì e giovedì 15.00 - 17.00

Attivi i servizi per gli iscritti alla L.68/99 il giovedì ore 8.30 – 13.00 e 15.00 – 17.00

E-mail: lavorospoleto@regione.umbria.it

CENTRO PER L'IMPIEGO DI CITTA' DI CASTELLO

Via Martiri della Libertà, 20 – CITTA' DI CASTELLO

Telefono 075.8553302 – Fax 075.8521600

Apertura: da lunedì a venerdì ore 8.30 - 13.00 – lunedì e giovedì 15.00 - 17.00

Attivi i servizi per gli iscritti alla L.68/99 il martedì ore 8.30 – 13.00

E-mail: lavorocastello@regione.umbria.it

Sportello di Gubbio

Via della Repubblica, 15 - GUBBIO

Telefono 075.9273417 – Fax 075.9229107

Apertura: da lunedì a venerdì ore 8.30 - 13.00 – lunedì e giovedì 15.00 - 17.00

Attivi i servizi per gli iscritti alla L.68/99 il lunedì ore 8.30 – 13.00

E-mail: lavorogubbio@regione.umbria.it

Sportello di Umbertide

Piazza Michelangelo, 21/A - UMBERTIDE

Telefono 075.3682100 – Fax 075.9414399

Apertura: da lunedì a venerdì ore 8.30 - 13.00 – lunedì e giovedì 15.00 - 17.00

Attivi i servizi per gli iscritti alla L.68/99 il mercoledì ore 8.30 – 13.00

E-mail: lavoroumbertide@regione.umbria.it

Sportello Disabili e Categorie Protette (L.68/99)- Perugia

Via Palermo, 106 (I ° Piano) – PERUGIA

Telefono 075.504 4273 – 075. 504 4291 - 075.504 4258 Fax 075.3681 703

Apertura: lunedì , mercoledì e giovedì ore 8.30 – 13.00

Lunedì e giovedì ore 15.00-17.00

E-mail: legge68perugia@regione.umbria.it