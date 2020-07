Tutto sui centri di orientamento al lavoro: servizi, sedi e orari

Trove un lavoro in questo momento storico è un compito sempre più difficile, specialmente quando si è alla prima esperienza ma in ogni caso lo è sempre. Per questo motivo la Provicia di Perugia offre un servizio di orientamento al lavoro. Si tratta di un intervento di sostegno alla persona nella costruzione del proprio progetto di crescita professionale e costituisce un valido supporto alle scelte che il soggetto deve compiere a livello scolastico, formativo o professionale.

Questo servizio viene erogato su appuntamento da operatori specializzati e ha come obiettivo quello di fornire strumenti utili per muoversi nel mondo del lavoro e nelle scelte professionali.

Il Centro per l'Impiego offre colloqui individuali e seminari di orientamento e formazione n cui vengono esaminati e discussi i problemi relativi alla ricerca di lavoro degli inoccupati/disoccupati.

Seminari Informativi

Attività informativo-orientativa su tematiche specifiche del lavoro nelle fasi di ricerca attiva e sulle modalità che lo regolamentano.

I seminari vengono svolti periodicamente presso il Centro per l'Impiego di Perugia da consulenti, esperti nella materia trattata, in un’apposita aula, in piccoli gruppi.

Seminario 'Servizi per l'Impiego e Tecniche di Ricerca Attiva del Lavoro'

Seminario informativo rivolto a chi è alla ricerca di un lavoro e vuole acquisire conoscenze e metodologie per l’utilizzo degli strumenti operativi. In particolare durante il seminario vengono approfondite le seguenti tematiche:

· i servizi dei Centri per l’Impiego;

· lo stato di disoccupazione;

· il lavoro nella pubblica amministrazione;

· i contratti di lavoro;

· le agenzie per il lavoro;

· le forme di inserimento per i giovani;

· le assunzioni agevolate;

· come preparare il curriculum;

· come e dove leggere le inserzioni;

· come contattare le aziende (quali? con che strumenti? …);

· il colloquio di selezione.

Ecco le sedi dei Centri per l'impiego a Perugia e provincia

CENTRO PER L'IMPIEGO DI PERUGIA

Via Palermo, 106 – PERUGIA

Telefono 075.504 4277 – 075. 504 4282 – Fax 075. 3681 969

Apertura: da lunedì a venerdì ore 8.30 - 13.00 – lunedì e giovedì 15.00 - 17.00

E-mail: incontrolavoro@regione.umbria.it

Sportello di Bastia Umbra

Piazza Moncada, snc Edificio Uffici Umbriafiere – BASTIA UMBRA

Telefono 075.8012740 – Fax 075.8005086

Apertura: da lunedì a venerdì ore 8.30 - 13.00 – lunedì e giovedì 15.00 - 17.00

E-mail: lavorobastia@regione.umbria.it

Sportello di Castiglione del Lago

Via del Progresso, 7 – CASTIGLIONE DEL LAGO

Telefono 075.9652479 – Fax 075.9655476

Apertura: da lunedì a venerdì ore 8.30 - 13.00 – lunedì e giovedì 15.00 - 17.00

E-mail: lavorolago@regione.umbria.it

Sportello di CITTA' DELLA PIEVE

Piazza Gramsci – Palazzo della Corgna – CITTA' DELLA PIEVE

Telefono 0578.298029

Apertura: da lunedì a venerdì ore 8.30 - 13.00 – lunedì e giovedì 15.00 - 17.00

E-mail: lavorolago@regione.umbria.it

Sportello di Marsciano

Via Togliatti, 1/A (palazzina ex IPSIA) – MARSCIANO

Telefono 075.8742219

Apertura: da lunedì a venerdì ore 8.30 - 13.00 – lunedì e giovedì 15.00 - 17.00

E-mail: lavoromarsciano@regione.umbria.it

Sportello di Massa Martana

Via Mazzini, 3 – MASSA MARTANA

Telefono 075.8951730

Apertura: martedì ore 8.30 - 13.00 e 15.00 - 17.00 – venerdì ore 8.30 - 13.00

E-mail: lavoromassa@regione.umbria.it

Sportello di Todi

Via del Monte, 23 - TODI

Telefono 075.8956867 – 075.8956868 – Fax 075.8956869

Apertura: da lunedì a venerdì ore 8.30 - 13.00 – martedì e giovedì 15.00 - 17.00

E-mail: lavorotodi@regione.umbria.it

CENTRO PER L'IMPIEGO DI FOLIGNO

Piazza XX settembre , 15 - FOLIGNO

Telefono 0742.340655 – Fax 0742.342897

Apertura: da lunedì a venerdì ore 8.30 - 13.00 – martedì e giovedì 15.00 - 17.00

Attivi i servizi per gli iscritti alla L.68/99 il martedì ore 8.30 – 13.00 e 15.00 – 17.00

E-mail: lavorofoligno@regione.umbria.it

Sportello di Bevagna

Corso G. Matteotti, 58 (Palazzo Comunale) - BEVAGNA

Telefono 0742.368135

Apertura: martedì ore 8.30 - 13.00 e 15.00 – 17.00 – giovedì ore 8.30 - 13.00 e 15.00 - 17.00

E-mail: lavorobevagna@regione.umbria.it

Sportello di Gualdo Cattaneo

Piazza Umberto I,n.3 (Palazzo Comunale) – GUALDO CATTANEO

Telefono 0742.929448

Apertura: mercoledì ore 8.30 - 13.00

E-mail: lavorogcattaneo@regione.umbria.it

Sportello di Gualdo Tadino

Piazza Lucantoni – GUALDO TADINO

Telefono 075.913111 – Fax 075.9143365

Apertura: mercoledì, giovedì e venerdì ore 8.30 – 13.00 giovedì ore 15.00 – 17.00

E-mail: lavorogtadino@regione.umbria.it

Sportello di Norcia

Regione Umbria - Presso COAR - NORCIA

Apertura: lunedì e giovedì ore 9.00 – 13.00 e 14.00 – 16.00

Attivi i servizi per gli iscritti alla L.68/99 su appuntamento

E-mail: lavoronorcia@regione.umbria.it

Sportello di Spoleto

Via San Carlo, 1 - SPOLETO

Telefono 0743.46658

Apertura: da lunedì a venerdì ore 8.30 - 13.00 – lunedì e giovedì 15.00 - 17.00

Attivi i servizi per gli iscritti alla L.68/99 il giovedì ore 8.30 – 13.00 e 15.00 – 17.00

E-mail: lavorospoleto@regione.umbria.it

CENTRO PER L'IMPIEGO DI CITTA' DI CASTELLO

Via Martiri della Libertà, 20 – CITTA' DI CASTELLO

Telefono 075.8553302 – Fax 075.8521600

Apertura: da lunedì a venerdì ore 8.30 - 13.00 – lunedì e giovedì 15.00 - 17.00

Attivi i servizi per gli iscritti alla L.68/99 il martedì ore 8.30 – 13.00

E-mail: lavorocastello@regione.umbria.it

Sportello di Gubbio

Via della Repubblica, 15 - GUBBIO

Telefono 075.9273417 – Fax 075.9229107

Apertura: da lunedì a venerdì ore 8.30 - 13.00 – lunedì e giovedì 15.00 - 17.00

Attivi i servizi per gli iscritti alla L.68/99 il lunedì ore 8.30 – 13.00

E-mail: lavorogubbio@regione.umbria.it

Sportello di Umbertide

Piazza Michelangelo, 21/A - UMBERTIDE

Telefono 075.3682100 – Fax 075.9414399

Apertura: da lunedì a venerdì ore 8.30 - 13.00 – lunedì e giovedì 15.00 - 17.00

Attivi i servizi per gli iscritti alla L.68/99 il mercoledì ore 8.30 – 13.00

E-mail: lavoroumbertide@regione.umbria.it

Sportello Disabili e Categorie Protette (L.68/99)- Perugia

Via Palermo, 106 (I ° Piano) – PERUGIA

Telefono 075.504 4273 – 075. 504 4291 - 075.504 4258 Fax 075.3681 703

Apertura: lunedì , mercoledì e giovedì ore 8.30 – 13.00

Lunedì e giovedì ore 15.00-17.00

E-mail: legge68perugia@regione.umbria.it