Che cos’è la visura camerale e dove richiederla a Perugia

Quando si ha la necessità di conoscere alcune informazioni circa un’impresa operante in Italia, si parla di visura camerale. Di che cosa si tratta?

La visura camerale viene anche detta visura della Camera di Commercio o visura CCIAA. Si tratta di un documento redatto dalla Camera di Commercio che contiene tutte le informazioni relative ad un’impresa italiana, sia essa individuale o collettiva, iscritta al Registro delle Imprese.

Lo scopo delle visure camerali, oltre che per capire l’affidabilità o meno di un’impresa, è anche quello di capire il grado di rischio quando si sta per fare un'affare con qualche impresa.

Ci sono due tipologie di visura camerale: ordinaria o storica. La prima fornisce la situazione attuale di un’impresa o un’azienda, la seconda iconsente di conoscere tutta la storia pregressa dell’azienda in esame.

Va però specificato che la visura camerale non ha alcun valore di certificazione. Se infatti vi servisse un certificato vero e proprio, questo va richiesto a parte. Il certificato contiene una dichiarazione della corrispondenza dei dati contenuti all’interno della visura camerale, con quanto dichiarato dall’impresa.

La visura camerale non riguarda i soggetti che non sono tenuti all'iscrizione camerale come i liberi professionisti o le associazioni.

A cosa serve la visura camerale e come richiederla a Perugia

La visura camerale fornisce informazioni su come è composta un’azienda, chi sono i soci, gli amministratori e quali sono le cariche sociali. Inoltre può dare anche informazioni su capitali ed eventuali spostamenti dell’azienda, le fusioni o le scissioni avvenute. In questo modo sarà possibile anche capire meglio quali sono state le strategie aziendali praticate, informazioni estremamente utili per interfacciarsi con l'impresa in questione.

La visura camerale è obbligatoria per una qualunque impresa che voglia esercitare in Italia. Infatti, qualsiasi attività economica, sia individuale o societaria, deve obbligatoriamente essere iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio della provincia dove ha sede l’azienda.

Iscrivendosi alla Camera di Commercio l’impresa afferma la propria esistenza.

Con la visura camerale un’impresa rende pubblici tutti gli atti che la riguardano e permette a chiunque di visionare le informazioni ad essa relative.

Fare la visura camerale a Perugia

Ci sono vari modi per effettuare la visura camerale. Potrete recarvi alla Camera di Commercio di Perugia, oppure collegarvi al sito del Registro delle Imprese, o ancora rivolgervi ai distributori o agli operatori professionali che hanno accesso ai dati camerali. Si tratta di operatori che per poter accedere alle banche dati sulle visure camerali, devono aver stipulato un contratto con InfoCamere.

Solitamente si tratta di operatori inseriti all’interno di un elenco pubblico, che potrete vedere collegandovi al sito di InfoCamere, sotto alla voce “Distributori”.



Per richiedere una visura camerale sarà sufficiente recarsi ad uno di questi enti con la denominazione e il codice fiscale dell’impresa, nel caso delle imprese individuali, oppure della partita IVA per le società di capitali.

I tempi di emissione di un certificato di visura camerale sono pressocché immediati, sia che lo si richieda online, sia che ci si rechi in uno degli uffici indicati.