Sportello unico per le attività produttive ed edilizie del Comune di Perugia: cosa è e come funziona

Lo Sportello Unico per le Attività Produttive e per l’Edilizia SUAPE è un servizio online che raccoglie tutti i procedimenti amministrativi relativi alle imprese.

Che siano imprese agricole, artigianali, commerciali, alberghiere e turistiche oppure servizi di telecomunicazioni e prestazioni offerte da intermediari finanziari e banche, tutti gli adempimenti normativi per questo genere di attività possono essere assolti attraverso questo Sportello Unico.

Ogni Comune italiano ne dispone di uno e l'elenco nazionale è disponibile a cui si accede tramite il portale geovernativo Impresa in un giorno.

A Perugia lo sportello virtuale è disponibile a questo indirizzo web.

Cosa si può fare con il Suap

Quando si desidera avviare un’attività economica, modificarne una esistente o chiederne la cessazione, ci si deve rivolgere al Suap.

Una volta entrato nella pagina, il cittadino potrà ottenere tutte le informazioni indispensabili in base alla pratica da iniziare, la documentazione necessaria e successivamente consultare lo stato di avanzamento della domanda inoltrata. Tutte le richieste e le pratiche vengono gestite interamente online, con un grande risparmio di tempo per l'utente e anche per l'amministrazione, che riesce a migliorare la sua efficienza.

Come interagire con lo Sportello Unico per le attività produttive a Perugia

Per inoltrare le richieste al Suap del Comune di Perugia che ricopre anche il settore edilizio, pertanto si chiama correttamente Suape, è necessario innanzitutto avere una casella di posta elettronica certificata. Tutte le richieste e gli scambi di documenti, infatti, avverranno sempre tramite PEC: quella del Comune di Perugia è suape@pec.comune.perugia.it

Cosa si può richiedere al Suape di Perugia

Ecco l'elenco delle istanze che si possono inoltrare tramite il Suape del capoluogo umbro:



- dal sito della Regione Umbria (area tematica Attività produttive ed imprese)

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Comunicazione avvio attività di commercio all’ingrosso

SCIA Attività di Autoriparatore

SCIA Attività Autorimessa

Modulo attività di Facchinaggio

Modulo Attività Impresa di pulizie

- dal sito della Polizia di Stato: